Pour cet ancien bordelais, la victoire de l’OM à Brest est « usurpée » !

Désormais consultant pour la chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak a critiqué la performance des Olympiens à Brest. Pour lui, la victoire n’est pas méritée !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été convaincu. L’ancien joueur de Lille et de Bordeaux, Ludovic Obraniak, a lâché ses coups après la courte victoire de l’OM à Brest (2-3). Pour lui, les Bretons méritaient mieux !

A LIRE AUSSI : Revivez l’après match de Brest – OM (2-3)

C’EST THAUVIN QUI A GAGNÉ CONTRE BREST. PAS L’OM

Vous confondez une équipe et un individu. C’est Thauvin qui a gagné contre Brest, pas l’Olympique de Marseille. Personne n’est dupe après cette deuxième mi-temps. On a vu que l’OM a été bousculé en première, et s’est fait bouger en seconde. Il ne manque qu’un peu plus de qualité technique et de lucidité à cette équipe de Brest pour finir le travail. En aucun cas on ne peut dire que cette victoire est méritée. C’est Brest qui a tout tenté, fait le jeu, et gagné les duels. Donc je trouve que cette victoire est un peu usurpée.

Ludovic Obraniak. Source : L’Équipe du soir 30/08/2020