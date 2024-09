Pour cet ancien défenseur de L1, l’OM de De Zerbi « va monter en puissance »

Avec un très bon démarrage en championnat, premier ex-aequo avec le PSG et Monaco. Damien Perquis insiste sur la gestion du groupe de De Zerbi et à quel point il est bien né.

Avec 4 victoires et un match nul sur ses 5 premières journées de championnat, De Zerbi fait un démarrage éclair avec l’Olympique de Marseille. Un bon début grâce à une très bonne gestion d’un groupe bien construit. Comme l’indique Damien Perquis dans l’After Foot, un groupe construit comme une maison. « Il a fait comme une maison en fait, il a d’abord posé toutes ses fondations en bas. Ça va être solide, il a créé un groupe, il a fédéré des gens autour de lui autour d’un projet. Derrière ça il va mettre en place le tacticien qu’il est, et ça va monter en puissance. Après j’attends de voir la réaction de certains mecs qui vont moins jouer par la suite, et voir quand il y aura un petit moins bien. Parce que c’est à ce moment-là que le manager va gérer ces egos, ces joueurs qui vont peut-être avoir un sursaut d’orgueil. », a déclaré le chroniqueur.

De Zerbi a fait comme une maison en fait, il a d’abord posé toutes ses fondations en bas. Ça va être solide

🎙️ @PerquisDamien : « De Zerbi a posé ses fondations, il a créé un groupe, fédéré des gens, il se concentre uniquement sur l’aspect terrain. Ça va monter en puissance, j’attends juste de voir comment ça va réagir quand ça ira moins bien et que certains joueurs vont moins jouer. » pic.twitter.com/qi7PklyWkK — After Foot RMC (@AfterRMC) September 24, 2024





A lire aussi : Mercato OM : C’est confirmé pour Mudryk !