Pour cet ancien du PSG, « Alvaro a réussi le contrat », « Di Maria est la victime et le coupable c’est le joueur de l’OM »

Mickaël Madar n’est pas allé de main morte concernant Alvaro Gonzalez. Le consultant à Canal + est remonté face à l’attitude de l’Espagnol pendant le Clasico.

J’espère qu’il sera sanctionné — Madar

«Le problème, c’est que Di Maria est la victime et le coupable c’est Alvaro Gonzalez, mais lui il n’a rien. C’est ce qui me gène un peu dans cette histoire. J’espère qu’il sera sanctionné pour toute son œuvre pendant le match. Alvaro a fait en sorte de faire disjoncter Neymar et Di Maria, de les faire sortir du match. Il a réussi le contrat qu’il avait dès le départ. C’est dommage, car c’est un joueur que j’appréciais énormément. Je me demandais pourquoi ce gars n’est pas parti en Espagne, mais maintenant j’ai compris. Il est juste là pour détruire les adversaires et faire en sorte de les faire disjoncter et les faire sortir du match. Après on peut s’exprimer de certaines façons, c’est sa façon, moi je n’aime pas. Il a eu un carton jaune pour tout ce qu’il a fait je trouve cela dommage. Alvaro ne s’en est pas pris à Sarabia, il s’en est pris à Di Maria et à Neymar ! Pourquoi ? Car ce n’est pas un joueur qui va faire la différence. C’est mon sentiment et cela reste mon sentiment, je pense qu’au début du match Alvaro avait une mission »

Mickaël Madar – Source : Canal + Sport 24/09/20