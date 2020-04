Pour cet ancien joueur « Paris peut envier l’OM sur… »

Dans un entretien accordé à La Provence, Laurent Bonnart a évoqué la différence entre le PSG et l’Olympique de Marseille…

Laurent Bonnart a été interrogé par La Provence sur son passage à l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de l’OM, a rappelé la ferveur du peuple marseillais lors de la célébration du titre de Champion de France 2010.

Paris peut envier cette liesse

« L’année des titres, 2010, est superbe. C’était la première fois que je gagnais quelque chose. C’est collectif, mais individuellement, on en sort grandi, c’est un aboutissement. Coupe de la Ligue puis championnat, c’était magique. Les défilés, c’était impressionnant, c’est là qu’on se rend compte que l’OM coule dans les veines là-bas. On en a conscience parce que quand ça se passe mal, on en prend plein la tête ; et quand ça se passe bien, on est idolâtré, mais cette liesse populaire sur le Vieux-Port démontre que l’institution marseillaise est plus forte que le joueur. On est au service du club. Il faut accepter de se faire taper dessus et avoir de l’humilité parce qu’on peut vite avoir le melon. Paris peut envier cette liesse. Ce sont les gens qui font ce club » Laurent Bonnart – Source : La Provence