Pour de Zerbi, cette recrue « est le futur de l’OM »

Arrivé cet été en provenance de Championship, Ismaël Koné n’a toujours pas disputer de match officiel avec l’OM. De retour de blessure, il devrait être dans le groupe pour affronter Nice et pourrait même débuter la rencontre.

Arrivé de Watford pour 12 millions d’euros, Ismaël Koné n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec l’OM en match officiel. Le milieu de terrain avait montré de belles choses en préparation, avant de se blesser à la cheville. Une indisponibilité de plus d’un mois qui lui a fait louper les trois premiers matchs de la saison. De retour dans le groupe il a pu s’entraîner normalement cette semaine, et pourrait même débuter la rencontre samedi. Pour son coach Roberto De Zerbi, Koné est l’avenir de l’OM. « Koné représente l’avenir de l’OM, il est très doué, il s’est entraîné sans soucis ces deux dernières semaines, on verra s’il commencera ou pas. C’est un milieu box to box comme on en voit beaucoup en France, il a beaucoup de talent. », a déclaré le technicien italien en conférence de presse d’avant match.

