Pour Di Meco, Aulas n’a honte de rien et sa proposition est « une vaste blague »

Jean-Michel Aulas multiplie les propositions pour tenter de sauver la saison ratée de son club en Ligue 1. Pour l’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco, la dernière proposition de playoff du président lyonnais est une blague…

Alors que les présidents Eyraud et Aulas s’invectivent en commission de la LFP, Eric Di Meco pointe du doigt le comportement du président lyonnais.

Je ne sais plus, Aulas me fascine – Aulas

« Je ne sais plus, Aulas me fascine. Il veut une saison blanche, ensuite il veut finir a tout prix quand il sent que ça ne marchera pas. Son playoff c’est une vaste blague, je ne veux même pas en parler. Il y a 4 solutions possibles : on arrête à la fin des matches aller (19e), à la 27e journée, à la 28e journée ou la moyenne générale. La seule solution pour que Lyon soit en Europa League c’est que cela s’arrête à la 27e journée et ça sera ça la solution choisie… Quand au bout de 3 jours de confinement tu as dit il faut faire une saison blanche, alors que l’on été à ce moment-là complètement perdu avec une crise que l’on ne savait pas comment gérer. Cela veut dire que tu ne penses qu’à toi. Sa figure elle est tombée depuis longtemps. S’il a pas eu honte à ce moment-là, Aulas n’a pas honte aujourd’hui… » Eric Di Meco – source : RMC