Pour Domenech, cette victoire de l’OM « est une injustice pour Brest… »

Comme son compère de l’équipe du soir Ludovic Obraniak, Raymond Domenech n’a pas été convaincu par le succès marseillais en Bretagne. Pour lui, le stade brestois méritait beaucoup mieux..

« L’équipe qui marque 3 buts et n’en prends que 2 a gagné le match et le mérite, par ce qu’elle a gagné. L’essence du football, c’est quand même marquer des buts. Mais, y a des fois ou on se dit, c’est quand même un miracle ! Si cette équipe n’a pas Thauvin… Il s’est rien passé ! Dire qu’un joueur dans une équipe fait la différence, ça veut pas dire que l’équipe a mérité de gagner. Sur le match, c’est presque une injustice pour Brest de ne pas repartir avec au moins un match nul. Il y a encore une occasion à la dernière minute sur un corner. Autant d’absences, de fébrilité, de problèmes… C’est une équipe qui va jouer la coupe d’Europe ! On juge une équipe qui va jouer la coupe d’Europe, et ce soir, on ne peut pas dire que c’était mérité. On peut dire que c’était heureux, et qu’ils ont été efficaces. Mais pour répondre à la question, est ce que la victoire est méritée ou pas, la réponse est non. » Raymond Domenech. Source : L’équipe du Soir, 30/08/2020