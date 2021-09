Pour Raymond Domenech, « c’est comme une défaite pour l’OM »

L’ancien sélectionneur des Bleus est revenu sur la déclaration de Mattéo Guendouzi, forcément déçu en fin de match. Le consultant de la chaîne L’Equipe comprend l’énorme frustration du joueur.

C’est à la 89ème minute que la prestation des Marseillais a basculé. Dominateur, emballant, créatif et dangereux. L’OM était en train de réaliser une prestation européenne de très bonne qualité contre le Lokomotiv Moscou, à l’extérieur.

Néanmoins, la prestation olympienne reste bonne dans l’ensemble. Mis à part le résultat. Et, d’ailleurs, Sampaoli a souligné cette bonne performance. Mais, Guendouzi, très bon lors de ce match, était lui très déçu à l’issue du match.

Se servir de ce match pour engranger de l’expérience

« C’est une énorme déception, on maîtrise de la 1ère à la 86e minute. C’est un but con. On s’est fait punir, on n’a pas le droit. C’est une énorme déception pour l’équipe, on va apprendre de ça. C’est un manque d’efficacité et d’expérience. » Mattéo Guendouzi – Source : RMC Sport (16/09/2021)Le milieu de terrain a laissé parler sa frustration en fin de match. Une frustration que comprend Raymond Domenech, sur le plateau de la chaîne L’Equipe.

Il suffit de faire tourner le ballon – Domenech

Le chaîne sportive mettait en perspective le discours encourageant de Sampaoli et celui de déception de Guendouzi. Et, l’ancien sélectionneur des Bleus rejoint la frustration du milieu de l’OM. Selon lui, ce but dans les dernières minutes équivaut à une défaite.

« Quand on fait un match pareil, qu’on a tout en main, que l’adversaire se retrouve à dix et qu’on est là, qu’on a le match gagné, il suffit de faire tourner le ballon. Et, qu’on se retrouve à la fin, planté, et qu’on repart, c’est comme une défaite ! Le joueur dans le vestiaires quand il rentre, c’est une défaite. Il peut être en colère et je le comprend. » Raymond Domenech – Source : La chaîne L’Equipe (16/09/2021)La bonne nouvelle, c’est que les Marseillais ont la recette pour réaliser de belles prestations aussi en coupe d’Europe.