Pourquoi Rashford c’est impossible, le récit flippant de la Mosson et Letexier pour le Classique…. Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi :

Rashford à l’OM ? Non et on vous explique pourquoi !

L’idée de voir Marcus Rashford à l’Olympique de Marseille (OM) intrigue de nombreux fans, mais elle soulève également des questions cruciales. Alors que l’intérêt du Paris Saint-Germain (PSG) pour l’ailier anglais semble solide, les rumeurs d’un transfert vers l’OM sont bien moins crédibles. Les chiffres autour d’un transfert et du salaire de l’international anglais sont bien loin des capacités du club olympien…

Selon le média britannique TEAMtalk, le Bayern Munich se serait aussi manifesté, ajoutant une dimension supplémentaire à cette rumeur… La question de la faisabilité d’un transfert de Marcus Rashford à l’OM est au cœur des débats. Fraser Gillan, l’auteur de l’article de Teamtalk, souligne qu’il est peu probable que l’OM puisse rassembler les fonds nécessaires pour un tel coup. En effet, la situation financière actuelle du club limite ses capacités d’investissement. Rashford, dont la cote sur le marché des transferts est estimée entre 60 millions d’euros (Transfermarkt) et 71,6 millions d’euros (Football Benchmark), représente un coût qui dépasse de loin les moyens financiers de l’Olympique de Marseille.

Le Bayern et le PSG sur Rashford, un transfert d’au moins 60M€ ?

Il est également à noter que Rashford était, il y a trois ans, l’un des joueurs les plus valorisés au monde, avec une estimation atteignant 135 millions d’euros, selon le Centre international d’étude du sport (CIES). Cette réputation rend encore plus difficile la perspective d’un transfert vers un club comme l’OM. Marcus Rashford est lié au club de Manchester United jusqu’en 2028, suite à la prolongation de son contrat signée au cœur de l’été 2023. Depuis lors, il figure parmi les joueurs les mieux rémunérés, tant à Manchester que dans l’ensemble de l’Angleterre, avec un salaire hebdomadaire estimé par la presse britannique à 350 000 livres soit enviton 1.7M€ par mois, ce qui correspond à plus de 20 millions d’euros par an.

A lire : Le message fort de Dugarry aux Marseillais avant OM – PSG !

Plus de 1.5M€ / mois de salaire

En résumé, bien que l’idée d’un transfert de Marcus Rashford vers l’OM soit séduisante, elle semble peu réaliste dans le contexte actuel du mercato. La concurrence du PSG et du Bayern Munich renforce l’incertitude autour de cette rumeur. Les réseaux sociaux alimentent ces spéculations, mais il est important de rester prudent quant à leur véracité.

Rashford, une rumeur improbable

Pour conclure, même si le nom de Marcus Rashford continue de circuler dans les discussions sur le mercato, les enjeux financiers et les rivalités entre clubs rendent un transfert vers l’OM bien peu probable. Il est essentiel de suivre l’évolution de cette situation, mais pour l’instant, l’Olympique de Marseille pourrait devoir explorer des alternatives plus accessibles sur le marché des transferts.

Coups, groupe de supporters cagoulés, enfants effrayés

Dimanche soir, Montpellier a connu une défaite retentissante face à l’Olympique de Marseille, qui s’est soldée par un score accablant de 0-5. Cette rencontre a également entraîné le licenciement de l’entraîneur Michel Der Zakarian, annoncé de manière inattendue par le président Laurent Nicollin, en plein direct. En tribune l’ambiance a été très tendue avec de nombreux incidents.

L’issue de ce match a plongé le MHSC à la dernière place du classement de Ligue 1, un coup dur pour l’équipe et ses supporters. Cependant, la soirée ne s’est pas arrêtée là. Des incidents préoccupants ont éclaté dans les tribunes, révélés par le quotidien L’Équipe, qui a recueilli plusieurs témoignages sur les tensions survenues.

Avant le coup d’envoi, des supporters marseillais avaient déjà été bloqués et interdits de la Mosson pour des raisons de sécurité. Il étaient plus nombreux que prévus et le parcage visiteur n’a donc pas été ouvert. Malgré tout, des fans de l’OM étaient présents dans le stade, disséminés au milieu de supporters montpelliérains et la situation a rapidement dégénéré. Un supporter du MHSC, souhaitant rester anonyme, a déclaré : « La pression augmente chaque saison à cause des supporters de l’OM. Dès le premier but, l’atmosphère est devenue électrique. »

A lire : Mercato : L’improbable rumeur Rashford à l’OM !

L’OM a rapidement pris le contrôle du match, et l’angoisse dans les tribunes a atteint son paroxysme après le troisième but. Des groupes de supporters cagoulés ont envahi les allées du stade, provoquant une escalade de tensions avec les fans marseillais. Face à cette montée de violence, de nombreux spectateurs ont cherché refuge en haut des gradins.

Un témoin a décrit la scène : « Les enfants étaient effrayés, certains pleuraient, et des échanges de coups ont eu lieu entre des supporters. » Cette ambiance délétère a poussé certains fans héraultais à quitter les lieux, tandis que d’autres ont rapporté que les cagoulés fouillaient le public à la recherche de maillots de l’OM dissimulés.

Cette triste soirée souligne les défis auxquels le football français doit faire face, tant sur le terrain qu’en dehors. Les incidents survenus lors de ce Montpellier – OM sont inacceptables, reflétant des tensions qui dépassent le cadre sportif et appelant à une réflexion sur la sécurité dans les stades. Les conséquences de cette défaite et des troubles en tribunes sont à considérer pour l’avenir du club et du football en général.

Letexier pour OM – PSG

Le Classico très attendu entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se déroulera ce dimanche au Stade Vélodrome. François Letexier, arbitre expérimenté de Ligue 1, sera en charge de cette rencontre cruciale. Letexier a officié lors de 26 matchs impliquant l’OM, affichant un bilan favorable pour les Phocéens avec 15 victoires, 5 nuls et seulement 6 défaites.

Contrairement à certains arbitres comme Monsieur Turpin ou Bastien, François Letexier a moins eu de probléme dans les gros matches des olympiens et son attitude est plus apaisante. Pour autant, une des défaites mémorables pour les supporters marseillais reste le Classico de 2022, où l’OM a perdu 2-1 face au PSG au Parc des Princes. Ce match a été marqué par des décisions arbitrales controversées, notamment un penalty accordé à Kylian Mbappé pour une main de Valentin Rongier, ainsi qu’un but de William Saliba refusé pour un hors-jeu discuté.

Letexier, arbitre des grandes rencontres

François Letexier a également été l’arbitre lors de la dernière victoire de l’OM contre le PSG au Vélodrome, en Coupe de France, il y a deux ans. Ce succès, rare dans une série généralement dominée par le PSG, reste gravé dans les mémoires des fans marseillais. Depuis la défaite de 2022, l’Olympique de Marseille a su retrouver une belle dynamique sous l’arbitrage de Letexier, enchaînant 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires et 1 match nul. De plus, Letexier n’a pas souvent brandi le carton rouge à l’encontre des joueurs marseillais, n’ayant expulsé que trois d’entre eux lors de ses 26 matchs. Parmi ces expulsions, on peut citer le match nul 1-1 contre Reims en 2021/2022 et le 2-2 face à Amiens en 2019/2020.

Qu’attendre de ce Classico ?

Alors que l’OM se prépare pour ce choc, les attentes sont élevées. Avec la connaissance qu’a Letexier de l’équipe marseillaise, les supporters espèrent que son arbitrage sera neutre ce dimanche. Ce Classico promet d’être un moment fort du calendrier footballistique français, et il pourrait bien influencer la suite de la saison pour les deux équipes.

Pour ne rien manquer de ce match incontournable, restez connecté et suivez les dernières nouvelles sur cet OM – PSG !