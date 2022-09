Prêtés OM : Milik buteur, Konrad laissé de côté !

À défaut d’avoir beaucoup vendu cet été, l’Olympique de Marseille a prêté beaucoup de joueurs. Parmi eux, deux acteurs relativement importants de la saison passée, Arkadiusz Milik et Konrad De La Fuente…

Le Polonais prêté à la Juve a vécu une intégration express puisqu’après avoir déjà marqué contre la Spezia en milieu de semaine (victoire 2-0), il a récidivé ce weekend face à la Fiorentina. Mais malgré son ouverture du score, de près, à la neuvième minute, ses partenaires et lui ont dû se contenter du match nul, un but partout.

Milik est resté sur la pelouse l’intégralité de la rencontre. Il signe d’excellents débuts dans son nouveau club.

Pour Konrad De La Fuente, c’est plus compliqué.

Non seulement l’ailier américain n’a pas encore été décisif avec l’Olympiakos, malgré deux titularisations en championnat et deux entrées en jeu en tour préliminaire d’Europa League, mais il n’a pas non plus été inscrit sur la liste du club grec devant disputer les poules de l’Europa League. Il devra donc impérativement briller en Super League 1 grecque…

Prêté par l’OM à l’Olympiakos avec option d’achat, Konrad De La Fuente n’a pas été inscrit pour la Ligue Europa par le club grec qui a dû écarter plusieurs joueurs en raison du nombre d’étrangers dans l’effectif. pic.twitter.com/AvXPjfbLCj — Football Grec France (@footgrec) September 3, 2022





« Je ne comprends pas le départ de Milik ! On a chialé pendant trois ans parce qu’on n’avait pas de grand attaquant, il y en a un qui arrive, il rentre parfaitement dans le schéma de jeu de Tudor, et on s’en sépare.. Tu as Clauss et Tavares qui mettent des centres de folie, une fois qu’ils vont commencer à toucher Milik, cela aurait pu faire une saison à 20 buts. Et au final tu le vends à qui ? Tu ne le vends pas à Lecce, tu le vends à un grand club de la Juventus… Je suis sur que là bas il va être très bien utilisé et ce sera un super joueur. Et du coup on vend cet attaquant qu’on n’a jamais vraiment rentabilisé » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (25/08/2022)