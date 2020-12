Processus de vente relancé ? Un chèque de 15M€ pour Thauvin et une autre ambiance face au PSG… les 3 infos OM de ce dimanche

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce dimanche : McCourt prêt à vendre l’OM l’été prochain ? Le FC Séville pourrait proposer une grosse somme à Thauvin et Issa estime que les matches OM vs PSG ont bien changé…

McCourt de nouveau vendeur ?

Si le ticket Ajroudi / Boudjellal a complétement perdu sa crédibilité, d’autres investisseurs seraient toujours intéressés par un rachat de l’OM. Même si le contexte économique n’est pas favorable avec toutes les interrogations liées au Covid-19, le journaliste Thibaud Vézirian affirme avoir des informations concernant un intérêt de Didier Quillot pour le rachat de l’OM, mais surtout sur Franck McCourt qui aurait de nouveau ouvert la porte à des négociations. Il l’a expliqué dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube samedi…

🗺 Où va aller Didier Quillot ?

🧨 Des infos sur l’OM

⚠️ Le départ de Gérard Lopez pour raisons privées

➡ Nouvelle vidéo https://t.co/2NIbmewBmi — T.V. (@ThibaudVezirian) December 26, 2020

Didier Quillot cherchait des investisseurs et que l’OM était de nouveau mis en vente — Vezirian

“Petit à petit on est revenu vers moi pour me dire que cela fait plusieurs semaines que Frank McCourt a relancé le processus de vente. Malgré ce que dit Jacques-Henri Eyraud, qui fait son travail de communication, McCourt aurait décidé de relancer la machine pour voir ce qui pourrait se faire en 2021. Et les Saoudiens ? Ils avaient quand même un intérêt pour l’OM et je sais qu’ils manient très bien les médias pour faire parler d’eux sans cesse. Je sais bien que s’il y a des tractations secrètes je ne serais pas le premier au courant et au final un grand média aura l’exclusivité. Pour autant, ce qui me met la puce à l’oreille, c’est que Didier Quillot cherchait des investisseurs et que l’OM était de nouveau mis en vente.” Thibaud Vezirian – source : Youtube (26/12/2020)

Naples aussi sur Thauvin, Seville prêt à sortir le chéquier ?

Selon le média italien Napolimagazine, le directeur sportif du Napoli Cristiano Giuntoli suit de près la situation de Florian Thauvin. L’ailier marseillais aurait rejeté une offre d’Al Ain la semaine dernière. Cependant, le FC Séville serait disposer à lui payer 15 millions immédiatement, comme prime à la signature ?

Dernièrement, le site Calciomercato.it indiquait que Leicester était prêt à proposer 18 M€ dès cet hiver pour racheter les derniers mois de contrat de l’olympien et pour écarter la concurrence.

A LIRE AUSSI : Mercato Concurrents OM : Mauricio Pochettino vise déjà deux recrues !

Pour l’ancien international anglais Emile Heskey, Leicester n’a pas besoin de Thauvin :

« Si la venue de Thauvin est nécessaire ? Non, je ne pense pas », « Avec Barnes et Under, vous avez aussi Praet qui peut évoluer à ce poste. Il y en même plusieurs et ils sont jeunes. Le seul joueur à remplacer est éventuellement Vardy, âgé de 34 ans. Mais pour les ailes, je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Emile Heskey – Source : HITC (26/12/2020)

Il n’en fallait pas beaucoup, vu les guerriers que l’on avait

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Pierre Issa (1996-2001) a accordé une interview au magazine So Foot. Il compare notamment sur l’atmosphère autour des rencontre entre l’OM et le Paris Saint Germain et regrette l’électricité de ces classiques qui régnait à son époque.

A lire aussi : Mercato Concurrents OM : Mauricio Pochettino vise déjà deux recrues !

« Ah… Il faut comprendre que dans ces années-là, l’atmosphère était différente. Entre Parisiens et Marseillais, on ne se faisait pas la bise ! On ne se faisait pas des checks, comme dirait Eric Di Meco. Donc, le discours était très, très marseillais. Très, très engagé. Il n’en fallait pas beaucoup, vu les guerriers qu’on avait. Blondeau, Ravanelli, Domoraud… » Pierre Issa – Source : So Foot