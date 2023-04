PSG – Lens, OM – Troyes… La programmation TV de la J31

L’OM est troisième au classement de Ligue 1, avec 61 points. A deux points de Lens, deuxième, le sprint final dans la course à la Ligue des champions est lancé. En méforme, les Olympiens devront gagner face à Troyes. Découvrez la programmation de la 31ème journée.

Sprint final pour la Coupe d’Europe

Dès ce soir, Toulouse affronte, au Stadium, l’OL, à 21 heures sur Prime Vidéo, pour l’ouverture de cette 31ème journée de championnat. Lyon avec 47 points se bat pour une place en Coupe d’Europe, pendant que Toulouse a un œil sur la finale de Coupe de France face à Nantes.

Ce samedi 15 avril, Rennes affronte Reims à 17 heures sur Prime Video. Rennes, qui se battait pour le podium en début de saison est actuellement sixième à trois points de Reims, huitième. Ce match est suivi par le choc du haut de tableau, Lens se déplace à Paris, à suivre à 21 heures sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot.

Monaco peut revenir sur l’OM

La journée de dimanche commence par Lille – Montpellier, à 13 heures sur Prime Video. Lille, cinquième, peut encore espérer aller en Coupe d’Europe la saison prochaine. Le multiplex de cette 31ème journée, à 15 heures sur Prime Video, est composé de Auxerre – Nantes, Brest – Nice, Clermont – Angers et de Strasbourg – Ajaccio. Si Nantes peut déjà penser à sa finale de Coupe de France face à Toulouse, Angers et Ajaccio espèrent se maintenir.

A 17 heures 05, sur Canal+ Foot, Monaco reçoit Lorient et, en clôture de cette journée, l’OM reçoit Troyes, à 21 heures, sur Prime Video. Monaco peut finir ce week-end à égalité de points avec Marseille, alors que Troyes, 18ème avec 21 points, joue le maintien. L’ESTAC n’a pas gagné un match depuis le 2 janvier, à Strasbourg. L’OM, qui n’a plus gagner au Vélodrome depuis le 14 janvier, doit se relancer ce week-end pour ne pas se faire distancer par Lens et se faire rattraper par Monaco.

La programmation TV de la 31e journée de Ligue 1