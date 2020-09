PSG – OM : Alvaro, Sakai, Neymar… une avocate éclaircit la situation des sanctions !

Ce mercredi, la LFP devrait rendre son verdict sur l’affaire Neymar vs Alvaro et les insultes du Brésilien envers Hiroki Sakai. Une avocate interrogée par Ouest-France tente d’éclaircir la situation et explique quelles sanctions il pourrait y avoir.

Depuis le 13 septembre, des vidéos sur les réseaux sociaux se multiplient pour inculper Alvaro Gonzalez de propos racistes envers Neymar. Même chose pour le Brésilien qui aurait également insulté Hiroki Sakai.

dans ce type de dossier, on va rarement devant les tribunaux — Me VASSINE

Ce mercredi, la LFP devrait fournir le fin mot de l’histoire et décider quelles sanctions seront données aux défenseur espagnol de l’OM et à la star du PSG. Ouest-France a interrogé une avocate spécialisée en droit du sport, Tatiana Vassine, afin d’éclaircir la situation. Selon elle, aucun des deux joueurs ne devrait aller devant le tribunal. Les sanctions devraient rester sportives.

« C’est un dossier à tiroir où les joueurs se renvoient les responsabilités. Le vrai enjeu va être la question de la preuve, et ce ne sera pas la moindre des difficultés. En cas de doute, il n’y aura pas de sanction. En théorie, les deux volets – droit sportif et droit commun – peuvent parfaitement s’articuler. Mais dans ce type de dossier, on va rarement devant les tribunaux. La justice sportive suffit généralement à satisfaire les différents protagonistes. Les tribunaux sont rarement saisis de ce type de dossiers et c’est vrai que lorsqu’ils le sont, c’est le plus souvent pour des infractions de type violences physiques ou par l’action d’associations de défense des droits (lutte contre le racisme, l’homophobie). La saisine des tribunaux pourrait pourtant permettre de réguler ce type d’infractions sur les terrains »

Tatiana Vassine – Source : Ouest-France (30/09/20)