PSG – OM : Coup de théâtre ? Des stars parisiennes de retour ?

Alors que le PSG est lourdement impacté par la crise du coronavirus (7 joueurs sont positifs), le club espère pouvoir récupérer quelques-uns d’entre eux pour le classique de dimanche. La période de quatorzaine pourrait passer de 14 à 7 jours…

Et si Neymar, Di Maria et les autres étaient de la partie contre l’OM ? Cela semble incompréhensible au vu des innombrables articles affirmant que ces joueurs sont porteurs du Covid-19. D’autant plus que le délai de quatorzaine, prévu de 14 jours, rendrait impossible le retour de ces stars face aux hommes d’André Villas-Boas. Cependant, le ministre de la santé, Olivier Véran, a déclaré samedi dernier, lors d’une interview à BFMTV, vouloir « réduire cette fameuse quatorzaine qui est sans doute trop longue. » Il a, pour cette raison, sollicité l’avis du conseil scientifique sur cette hypothèse.

Décision ce vendredi !

Les autorités scientifiques ont rendu un avis favorable à ce raccourcissement. Olivier Véran l’a confirmé à l’antenne de France Inter, ce mardi. Une ultime décision sera prise, ce vendredi, lors du prochain Conseil de défense. En cas d’avis favorable à cette suggestion, il faudra se pencher sur la date précise où chaque joueur du PSG a été contaminé et faire le décompte. Mais la chance de voir une superstar parisienne sur le terrain alors, ce dimanche, pourrait renaître de ses cendres. Les journalistes Pierre Ménès et Saber Desfarges partagent l’info, RMC estime que Di Maria, Neymar et Paredes pourraient être disponibles dimanche.

🇫🇷 Di Maria, Paredes et Neymar auraient déclaré leurs symptômes au PSG et à la Ligue avant le 30 août, et pourraient donc être de retour pour jouer l’OM dimanche. — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2020

Des joueurs U19 du PSG, dont Xavi Simons, à l’entraînement avec l’effectif professionnel cette semaine. Le club parisien est confiant à l’idée de récupérer quelques joueurs pour le Classique contre l’OM, dimanche, sur @telefoot_chaine. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 8, 2020

https://twitter.com/PierreMenes/status/1303281731877961729?s=20*