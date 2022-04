PSG-OM: Coup dur pour Sampaoli avant le Clasico…

Préservé le week-end dernier face à Montpellier et contre le PAOK, Arkadiusz Milik ne sera finalement toujours pas du voyage pour disputer le Clasico face au PSG ce dimanche soir.

C’est un véritable coup dur pour l’OM. Alors qu’il avait déjà été préservé lors des deux dernières rencontres face à Montpellier et au PAOK, Arkadiusz Milik ne sera pas du voyage à Thessalonique pour affronter le PAOK demain soir, comme nous le révèle RMC Sport.

🚑 Arek Milik est forfait pour le déplacement de l’OM à Paris. L’attaquant polonais est blessé depuis le 24 mars dernier et ne sera pas remis à temps. — RMC Sport (@RMCsport) April 15, 2022

L’attaquant polonais s’était exprimé à propos de son président Pablo Longoria, dans une interview accordée à Onze Mondial. C’est ce dernier qui l’a recruté lorsqu’il évoluait sous les couleurs de Naples.

Longoria est une personne très importante pour moi — Milik

« La première fois que j’ai rencontré Pablo Longoria, c’était à Naples, on a parlé football. Il m’a impressionné parce qu’il est vraiment jeune et on ne s’attend pas à rencontrer un directeur sportif – parce qu’à l’époque c’était le rôle qu’il avait au club – aussi jeune et s’y connaissant autant en football. On s’attend plutôt à une personne de 40 ou 50 ans avec une grosse expérience dans le domaine. On avait parlé de ce qu’il pensait de moi, de comment il voyait le football. Maintenant, il est le président du club et je suis très heureux pour lui. (…) J’ai vu qu’il avait récemment dit du bien de moi dans la presse, Pablo Longoria croit beaucoup en moi, je veux tout donner sur le terrain pour lui rendre sa confiance. C’est une personne très importante pour moi. (…) Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. » Arek Milik – source : Onze Mondial (07/04/2022)