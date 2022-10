PSG – OM : Dupraz ne croit pas à une victoire marseillaise pour une raison bien précise !

Au micro de RMC, Pascal Dupraz a expliqué les raisons qui le poussent à croire que l’Olympique de Marseille ne fera pas un bon résultat à Paris ce dimanche soir.

L’Olympique de Marseille va affronter le PSG ce dimanche. Pour cette rencontre, les avis sont partagés. Si certains pensent qu’il s’agit du meilleur moment pour battre les Parisiens, d’autres voient toujours les hommes de Christophe Galtier très au dessus de ceux d’Igor Tudor.

Mbappé va vouloir flamber comme il flambe depuis le début de la saison — Dupraz

Pascal Dupraz a été interrogé à ce sujet sur les ondes de RMC. L’ancien coach a un avis bien tranché : il ne pense pas que l’OM réussira à gagner au Parc des Princes pour une raison bien précise.

« Depuis le début de la saison, l’OM pratique un bon football, c’est une équipe qui tient la route, même en Europe alors qu’on pensait qu’ils étaient cuits. Avant les deux matchs face au Sporting, tout le monde disait qu’ils n’allaient pas passer. Mais je pense sincèrement que Paris va gagner ce match ce soir, Paris est supérieur à l’OM, Mbappé va vouloir flamber comme il flambe depuis le début de la saison, et Paris dispose de trois des meilleurs joueurs au monde. » Pascal Dupraz – Source : RMC (16/10/22)

L’OM, c’est sérieux depuis le début de la saison. Je suis impressionné par ce qu’ils ont fait — Djellit

Pour Nabil Djellit qui était sur Europe 1 ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a bien une carte à jouer face aux Parisiens ce dimanche soir. Pour le journaliste, l’effectif olympien fait peur !

« Un match serré? Oui mais c’est surtout dû à l’Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain, on connaît globalement. On sait ce qu’est sa force de frappe. On connait ses individualités qui en général lui permettent de gagner des matchs même si le collectif est parfois défaillant ou pas à la hauteur de ce que l’on pourrait espérer. L’OM, c’est sérieux depuis le début de la saison. Je suis impressionné par ce qu’ils ont fait depuis le début de la saison. Ils partent de beaucoup plus loin, ils ont eu une intersaison très compliquée, on a changé beaucoup de joueurs. C’est une équipe qui, mis à part cette sortie de route face à Ajaccio mais qui est finalement un accident puisque quelques jours plus tard, c’est le premier club français à avoir été gagner en Ligue des Champions au Portugal du côté du Sporting. Je ne vais pas vous raconter la messe, l’effectif du PSG, sur le papier, ils ne font pas le même sport. Mais à l’OM, il y a une équipe, un groupe qui adhère à ce que propose l’entraîneur. On sent une vraie puissance collective et justement, je ne vais pas m’emballer, mais me fait dire que cet Olympique de Marseille, je ne sais pas si elle peut regarder le PSG dans les yeux mais il n’y a pas le delta qu’il y a pu avoir dans le passé. Moi je suis très curieux de voir ce qu’il va se passer. Et j’ai même envie de le souhaiter pour la Ligue 1 : il y a match ! » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (15/10/22)