PSG – OM : Eric Di Meco a trouvé une réponse à l’arbitrage de M.Turpin !

Dans un entretien accordé au Parisien, Eric Di Meco a réagi à la défaite de l’Olympique de Marseille. L’ancien latéral gauche se pose des questions sur la victoire parisienne à propos de l’arbitrage !

L’arbitrage prend toujours une grande place dans l’analyse des matchs de l’Olympique de Marseille. Cette fois, plusieurs spécialistes du football se posent des questions sur les décisions du duo Turpin – Letexier (VAR).

La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! — Di Meco

Ce lundi, Le Parisien a interrogé Eric Di Meco sur son analyse de la rencontre. Le vainqueur de la C1 en 1993 avec l’Olympique de Marseille se pose des questions et pense avoir trouvé une raison qui a poussé monsieur Turpin à avoir donné ces fautes au PSG.

« Je la trouve un peu bizarre, cette victoire du PSG. Si on regarde la première mi-temps, car c’est là où tout se joue, on a l’impression de voir des Marseillais réussir un match intéressant, avec le culot d’aller chercher haut leur adversaire. Mais quand on ajoute que les deux meilleurs à l’OM sont alors Mbemba et Lopez, ça raconte aussi des nombreuses opportunités offertes au PSG. Quand tu analyses froidement, les occasions les plus nettes sont à mettre à l’actif des champions de France. Mais à la place des Phocéens, je serais frustré par le scénario. (…) J’ai regardé cet après-midi Liverpool-Manchester City. Il s’agissait d’un match avec du rythme, une intensité et un engagement assez incroyables. Et l’arbitre n’intervenait jamais. Les nôtres nous tuent les matchs, comme lors de ce Clasico à force de siffler. Sur cette action, Neymar, on le connaît. Il est très malin. Il anticipe la faute et en rajoute. Plein d’arbitres tombent dans le panneau. Je ne comprends pas la non-intervention de la VAR. Elle doit dire : « Il y a coup franc et jaune », point barre. La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! S’il le regarde, je peux vous assurer, il ne dort pas la nuit. » Eric Di Meco – Source : Le Parisien (17/10/22)