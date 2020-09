PSG – OM : « J’ai l’impression que ce sera juste pour dimanche… »

Présent en conférence de presse d’avant match, Thomas Tuchel a fait le point sur son effectif avant d’affronter Lens ce jeudi. Il a également évoqué les joueurs susceptibles de revenir face à l’OM…

Thomas Tuchel, l’entraineur du PSG, vient d’annoncer en conférence de presse d’avant match (face à Lens ce jeudi), que Neymar et ses autres compères, atteints par le Covid-19, devraient être justes physiquement pour le classique de dimanche. Une nouvelle censée être rassurante pour les supporters olympiens, qui espèrent renouer avec le succès au Parc des Princes, dix ans après leur dernière victoire, un soir de février 2010 (3-0).

Les stars parisiennes bien absentes pour le classique ?

« On espère récupérer des joueurs contre l’OM. S’ils peuvent recommencer à s’entraîner individuellement. Le plus important, c’est la santé des joueurs. On doit agir avec beaucoup de responsabilité. Demain à Lens, quelques joueurs pourront faire un petit entraînement individuel. Et peut-être revenir vendredi ou samedi. J’ai l’impression que ce sera juste pour dimanche contre l’OM. Kalimuendo est rentré blessé avec sa sélection. Il va se tester aujourd’hui. J’espère que Draxler, Kimpembe, Kehrer et Dagba pourront jouer. »

Thomas Tuchel – Source : Conférence de presse d’avant match 09/09/20