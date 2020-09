PSG – OM : « Kamara, le cœur de ce Marseille victorieux… »

L’OM s’est imposé 1-0 au Parc face au PSG dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara.

L’OM ne s’est pas écrasé face au PSG ce dimanche au Parc des Princes. Beaucoup de fautes, un arbitrage remis en question mais quelques satisfactions tout de même côté marseillais. Thauvin, en premier lieu grâce à son but mais également Steve Mandanda, véritable sauveur sur plusieurs actions parisienne. Boubacar Kamara a lui aussi été très solide en numéro 6. Le minot a bien anticipé les attaques du PSG et a épaulé son latéral droit qui a eu beaucoup de travail…

Le cœur de cet OM victorieux…

Dans l’axe là où il y avait le plus de monde, il a été au combat et fut relativement propre avec le ballon. 7 passes longues réussies sur 11 tentées, 3 tacles réussis et un coup franc qu’il va chercher seul à la lutte avec trois Parisiens qui débouchera sur le but marseillais (30′). Il a aussi prêté main forte à Sakai sur le côté droit lorsque le besoin se faisait ressentir.