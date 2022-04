PSG – OM : Kevin Diaz détruit Neymar sur son attitude ! « Il doit prendre un rouge ! »

Interrogé sur l’attitude de Neymar ce dimanche soir, Kevin Diaz affirme qu’il méritait un rouge pour ses mots aux arbitres et sa nervosité.

Les Clasico ne ressemblent pas à ceux des années 90 mais il reste toujours une grande part de rivalité entre les joueurs. Neymar semble prendre cela très à coeur malgré tout et est généralement dans les mauvais coups lors des rencontres face à l’OM.

J’adore Neymar mais depuis 3/4 ans, il s’est complètement perdu — Diaz

Ce dimanche encore, le Brésilien a été sanctionné d’un carton jaune après une faute sur Guendouzi. Il n’a pas hésité à aller le provoquer et même invectiver les arbitres. Pourtant, il n’a pas reçu de rouge. Pour Kevin Diaz, il en méritait un.

« Neymar aujourd’hui il doit prendre un carton rouge ! Souvent on me dit que je critique Neymar mais ça a été mon joueur préféré pendant 5 à 8 ans entre Santos à 17 ans et son époque au Barça. J’ai vu énormément de matchs de Neymar, des vidéos YouTube lorsqu’il était au Brésil… J’adore ses qualités, j’adore ce joueur mais depuis 3/4 ans, il s’est complètement perdu. Sur un terrain aujourd’hui, même à sa mine on le voit… Normalement c’est quelqu’un qui est plutôt heureux de faire ce métier, là on n’a même pas l’impression qu’il est content d’être là. Lui, il était dans une surrexcitation… Messi ou Mbappé pareil. Bon c’est autre chose mais je ne sais pas pourquoi Mbappé est sorti. Peut-être pour lui donner une ovation. Mais bref, Neymar prend un jaune largement mérité. Il est dans toutes les altercations. Derrière le jaune, il y a un coup de sifflet, il balance le ballon dans la tribune… Il va chauffer l’arbitre de touche. Les arbitres font preuve de pédagogie mais il est ingérable sur la pelouse ! » Kevin Diaz – Source : RMC Sport (17/04/22)