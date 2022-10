PSG – OM : Le classique classé match à risque de niveau 4

Les autorités ont considéré le classique entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille de match à risque de niveau 4. Deux arrêtés ministériel et préfectoral interdisent la présence des supporters de l’OM dans le Parc des Princes.

Une nouvelle fois, le classique de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM prévu ce dimanche 16 octobre en clôture de la 11ème journée de Ligue 1 se fera sans supporters marseillais. En effet, deux arrêtés ministériel et préfectoral ont été mis en place afin d’interdire le déplacement des fans de l’OM. Malgré cette interdiction, les autorités ont classé le match à risque 4. En effet, plusieurs supporters phocéens pourraient se trouver aux alentours du Parc des Princes ce dimanche soir, il y aurait de vrais risques avérés de troubles. La police redoute aussi l’utilisation d’engins pyrotechniques à l’intérieur du stade, dans le virage Auteuil. Le combat continue et Nautecia fête à l’occasion de ce match leurs 10 ans d’existence.

🔴 La rencontre entre le PSG et l’OM a été classée au niveau 4 au niveau du risque par la préfecture. Malgré l’absence des supporters marseillais, interdits de déplacement.😏 #PSGOM | #TeamOM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 14, 2022

Énorme menace pour les supporters marseillais

« Le dimanche 17 avril 2022, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d’une part, et les communes de la région d’Ile-de-France, d’autre part. Les personnes qui ne se conformeraient pas à cette mesure encourent une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30.000 euros, indique le courrier. Dans ce cas, une peine complémentaire d’interdiction de stade pour une durée d’un an est prononcée à leur encontre, sauf décision contraire spécialement motivée » Arrêté ministériel – 16/10/2022