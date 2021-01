PSG – OM : Le onze marseillais avec Payet en faux 9 !

Ce soir, l’Olympique de Marseille affronte le PSG pour le compte du trophée des champions. Voici le onze concocté par André Villas-Boas pour cette rencontre.

André Villas-Boas doit encore faire sans Jordan Amavi face au PSG. Touché par le Covid la semaine dernière, Luis Henrique est lui aussi absent pour ce match. Par contre, Morgan Sanson est de retour dans le groupe mais et pourrait entrer en cours de jeu. Kamara est disponible, Strootman s’est lui s’envoler pour le Genoa. Voici le onze mis en place par le coach marseillais.

Pas de surprise, Mandanda est capitaine avec devant lui la charnière Alvaro / Caleta-Car. Sakai est titularisé à droite et Nagatomo à gauche. Kamara est quant à lui aligné au milieu avec Pape Gueye et Valentin Rongier. Payet fait son retour comme titulaire mais en pointe dans un rôle de faux neuf avec Radonjic à gauche et Thauvin à droite…

Le onze de l’OM en 4-3-3



MandandaSakai Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo Rongier, Kamara, GueyeThauvin, Payet, Radonjic