PSG – OM : L’énorme menace concernant les supporters marseillais !

Le Ministère de l’Intérieur a confirmé aujourd’hui l’interdiction de déplacement des supporters marseillais dans la capitale pour le Clasico. Les supporters olympiens de toute la France n’auront pas la permission de se rassembler dans la capitale et autour du Parc des Princes.

Devenus une habitude pour les supporters des deux camps, les interdictions de déplacement lors des Clasicos constituent une réponse ferme aux débordements qu’ont pu provoquer l’évènement par le passé.

La dernière visite des marseillais en terre francilienne remonte au 28 février 2018 et avait fait huit blessés dans les rangs des forces de l’ordre selon l’arrêté du ministère.

« Le dimanche 17 avril 2022, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d’une part, et les communes de la région d’Ile-de-France, d’autre part. » Arrêté ministériel – 16/10/2022

Six mois d’emprisonnement et une amende de 30.000 euros

L’arrêté ministériel prévoit également des sanctions en cas de transgression de ces interdictions.

« Les personnes qui ne se conformeraient pas à cette mesure encourent une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 30.000 euros, indique le courrier. Dans ce cas, une peine complémentaire d'interdiction de stade pour une durée d'un an est prononcée à leur encontre, sauf décision contraire spécialement motivée » Arrêté ministériel – 16/10/2022