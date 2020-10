PSG – OM : Neymar, menaces de mort… Alvaro sort du silence !

Ce mercredi, la LFP a officialisé qu’il n’y aurait aucune sanction pour Alvaro Gonzalez et Neymar après le clasico. L’Espagnol est sorti du silence dans une vidéo publiée sur YouTube.

Ce vendredi, Alvaro Gonzalez, défenseur de l’Olympique de Marseille a partagé une interview sur son compte Twitter où il répond aux questions concernant la polémique avec Neymar.

J’ai eu peur oui — ALVARO

L’Espagnol explique pourquoi il n’a pas parlé avant et raconte ce qu’il s’est passé, de son point de vue. Son numéro de téléphone qui a fuité au Brésil a donné lieu à des menaces de mort qui l’ont profondément effrayé.

« Je n’ai pas parlé avant pour deux raisons : d’abord parce que les vagues m’ont totalement submergé. Je n’aurais pas pu gagner contre Neymar médiatiquement. Mais aussi parce que le club a parlé avec moi et m’a dit que la justice allait faire son travail. es supporters m’ont dit que j’avais tout leur soutien. J’ai dit la même chose au coach et au président, que s’il le fallait je parte (je le ferai) mais qu’ils sauraient la vérité, que je ne suis pas raciste d’abord et que je ne suis pas coupable ensuite. Quand on a atterri à Marseille, j’avais 2 millions de messages sur Whatsapp, avec des menaces dans d’autres langues. Je ne comprenais rien. Il y avait des photos de nos voitures, ils disaient qu’ils allaient venir me tuer… Il y a aussi eu des messages à mes parents avec leur magasin, qui disaient qu’ils allaient les tuer aussi… J’ai eu peur oui. Cela ne m’était jamais arrivé. C’est très difficile de voir que l’on passe de la personne publique à la personne privée en touchant la famille »

Alvaro Gonzalez – Source : Interview diffusée sur YouTube (traduction Foot Mercato) (02/10/20)