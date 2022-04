PSG – OM : Neymar, Messi, Hakimi… Rothen détruit les Parisiens avant le Clasico !

L’Olympique de Marseille affronte le PSG ce dimanche pour le Clasico ! Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet et a tapé les Parisiens.

Après un premier Clasico de feu au Vélodrome où les Marseillais n’ont pas démérité malgré le trio Neymar Messi Mbappé, l’OM s’apprête à aller au Parc des Princes ce dimanche.

Si avant cela il faudra se qualifier pour les 1/2 finale de Conférence League face au PAOK Salonique, le choc face à Paris reste dans toutes les têtes !

Ils n’en ont rien à carrer. Les Marseillais, on les entend. Ils sont déjà dans leur match — Rothen

Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet et sur l’importance d’un Clasico pour les Parisiens… L’ancien milieu de terrain du PSG se questionne notamment sur l’intérêt que certains joueurs de cet effectif portent à un choc contre les Marseillais.

« Ça me fait mal de parler ainsi du PSG. Mais Neymar, Messi, Paredes, Herrera, Danilo, Hakimi… Vous croyez vraiment que la rivalité avec Marseille est ancrée dans leur tête? Personne ne leur répète, ils n’en ont rien à carrer. Les Marseillais, on les entend. Ils sont déjà dans leur match. (…) À l’époque, s’il y avait eu les moyens de communication qu’on a aujourd’hui, les trois-quarts des Parisiens auraient déjà communiqué. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on a? À part Mbappé qui parle du match? On a vu deux ou trois jongles (de Neymar et Verratti) avec Djokovic, mais ils n’en ont rien à faire du match. Est-ce normal? Est-ce normal qu’on n’entende pas Leonardo, ni le président? Au bout d’un moment, si vous voulez que les gens vous encouragent, faites un minimum d’efforts » Jérôme Rothen – Source : Rothen s’enflamme, RMC (13/04/22)