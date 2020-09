PSG/OM : Pour Mbia « une énorme opportunité de mettre fin à cette interminable mauvaise série » !

Stéphane Mbia était titulaire dans la dernière équipe de l’OM à avoir battu le PSG au Parc des Princes. Il revient sur cet épisode mais aussi sur le match de ce soir pour Foot Mercato…

Le milieu de terrain camerounais garde un attachement très fort à Marseille malgré les succès qu’il a pu connaitre plus tard dans sa carrière. Il revient sur la victoire au Parc en 2010…

nous étions tous prêts à aller à la guerre

« La sensation n’est pas facile à décrire, mais nous étions fiers pour nos supporters, pour le club et pour tout le peuple marseillais. Il ne pouvait rien nous arriver sur ce match. C’est d’ailleurs ce que l’on a ressenti un peu tout au long de la saison. C’était juste énorme, cette année-là, nous étions vraiment très costauds… Ce groupe dégageait une force incroyable, nous étions tous prêts à aller à la guerre. On s’est senti monter en puissance tout au long de la saison, nous avions une grosse confiance en nous. Ce groupe dégageait beaucoup de sérénité. Ce match face au PSG était en février, le moment où il faut être prêt à attaquer le sprint final. Nous l’étions ! (…) L’OM version AVB, c’est diaboliquement efficace. Le jeu proposé n’est pas toujours flamboyant, mais, à l’arrivée, l’OM s’est qualifié pour la Ligue des Champions, c’est le principal ! Le plus important, ce sont les résultats. Je pense que, ce dimanche, c’est une énorme opportunité de mettre fin à cette interminable mauvaise série. »

Stéphane Mbia – Source : Foot Mercato