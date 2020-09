PSG – OM : Pour une fois, la LFP reconnait une erreur d’arbitrage liée à la VAR

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face au PSG. Un résultat qui aurait dû être plus lourd au vu du but inscrit par Benedetto, refusé injustement.

Peu après l’heure de jeu, Dario Benedetto reprend le cuir et marque pour l’Olympique de Marseille le deuxième but de la rencontre. Les Marseillais exultent, l’OM fait le break. Cependant, l’arbitre assistant lève son drapeau et son confrère au centre signale une position d’hors-jeu. Au ralenti, les téléspectateurs s’aperçoivent bien que le but est bien valable. Mais ni la VAR, ni l’arbitre de la rencontre prennent le temps d’analyser la situation. Monsieur Brisard annule bien le deuxième but de Dario Benedetto injustement.

Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage, avoue que le corps arbitral a pris une mauvaise décision.

Le second but de l’OM, refusé, n’aurait pas dû l’être — Garibian

« Le second but de l’OM, refusé, n’aurait pas dû l’être. L’assistance vidéo aurait dû corriger la décision initiale de l’arbitre assistant qui, en l’espèce, a manifestement refusé à tort un deuxième but. Cela semble avoir été travaillé trop rapidement. C’est toute la difficulté de l’assistance vidéo. On leur reproche quelques fois d’être trop long, mais il faut aussi ne pas être trop rapide. C’est source d’erreurs. »

Pascal Garibian – Source : AFP 14/09/20