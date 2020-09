PSG – OM : Riolo a reçu des images… et pointe du doigt les fautifs !

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur le Classique houleux de dimanche soir. Selon le chroniqueur, les Parisiens sont à l’origine de tous ces dérapages.

On peut le dire, le Classique de dimanche soir entre le PSG et l’OM (0-1) n’est pas à montrer dans les écoles de football. Surtout pas la fin (bagarre générale). L’arbitre de la rencontre, Mr Brisard, a dû sortir 14 cartons jaunes et exclure 5 joueurs durant cette partie. Du jamais vu en Ligue 1 au XXIe siècle ! Et selon Daniel Riolo, les fautifs sont clairement Parisiens.

les Parisiens dans un état lamentable — Riolo

« Moi j’ai reçu des images. On voit les Parisiens dans un état lamentable, surtout Paredes. Et ces images sont peu flatteuses pour les Parisiens. Vraiment… Ils sont largement fautifs sur ce qu’il s’est passé dans cette soirée. Faut clairement le dire. »

Daniel Riolo – Source : RMC 15/09/20

La commission de discipline s’est réunie hier soir pour infliger les sanctions. Du côté du PSG, Neymar, Paredes et Kurzawa ont été exclus dimanche soir. Ils ont pris respectivement 2 matchs fermes + 1 avec sursis, pour les deux premiers cités. Kurzawa, coupable d’avoir déclenché une bagarre, a pris 6 matchs fermes !

À l’OM, Amavi et Benedetto ont vu rouge également. Le premier s’est vu infliger 3 matchs fermes, pour avoir riposté à la rixe. Le second sera suspendu face à l’ASSE ce soir simplement (1 match ferme).