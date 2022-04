PSG – OM : Rothen pousse un gros coup de gueule et remet la faute sur les Parisiens !

Le PSG et l’Olympique de Marseille ont offert un Clasico plutôt décevant dans le jeu. Pour Jérôme Rothen, les Parisiens sont encore plus à blâmer que les joueurs de l’OM !

Cela fait plusieurs fois que Jérôme Rothen détruit les Parisiens dans son émission Rothen s’enflamme ou encore dans l’After Foot. L’ancien joueur du PSG n’est pas du tout d’accord avec la starification des joueurs de la Capitale et compte bien faire entendre sa colère.

Quand tu as un tel budget, avec des stars on est en droit d’attendre un peu plus de spectacle — Rothen

Ce lundi encore dans son émission, il a exprimé sa forte déception face au Clasico entre l’Olympique de Marseille et le PSG. Il s’attarde notamment sur le jeu proposé par les deux équipes mais appuie sur la prestation des Parisiens. Pour lui, ils sont encore plus fautifs que les Olympiens.

« Pour un match spectaculaire, il faut deux belles équipes. Mais les responsables, ce sont les Parisiens. Ils sont habitués depuis quelques matchs à vivre sans ambiance, parce que le CUP est en grève et on peut les comprendre. Ça montre à quel point le club a évolué. Il y a moins de passion. Quand il n’y a pas de spectacle sur le terrain, ça n’encourage pas les gens à applaudir…S’il n’y avait pas eu ces faits de jeu, le PSG n’aurait pas gagné ce match. Quand tu as un tel budget, avec des stars et un entraîneur aussi bien payés, on est en droit d’attendre un peu plus de spectacle. C’est toujours la même chose. Cette équipe joue en transition rapide depuis le début de l’année. Le PSG est incapable de créer du jeu. C’est de leur faute » Jérôme Rothen – Source : RMC, Rothen s’enflamme (18/04/22)