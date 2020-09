PSG – OM : « Si Marseille peut arriver à faire un truc, c’est bien dimanche… »

Dans un entretien accordé à La Provence, Rolland Courbis a donné son avis sur le clasico de dimanche. L’ancien entraîneur de l’OM croit en une victoire des olympiens sur le PSG, décimé par le Covid-19.

Si l’OM veut renouer avec le succès contre le PSG, l’occasion semble parfaite ce dimanche. Avec un effectif lourdement impacté par le Covid-19 (Neymar, Navas, Di Maria, Icardi, Marquinhos, Pardes et Mbappé sont positifs), le club francilien devrait aligner un onze inédit contre l’OM. Le nom d’Arnaud Kalimuendo, évoluant avec les U19 du club, est même évoqué à la pointe de l’attaque parisienne. Les hommes d’André Villas-Boas pourraient ainsi profiter de ces absences pour enfin prendre le dessus sur son rival… En tout cas, Rolland Courbis y croit.

« Si l’OM peut arriver à faire un truc, c’est bien dimanche entre les absents, la fatigue, les sélections. Même (Thilo) Kehrer et (Julian) Draxler étaient en sélection. Ce match-là n’est pas facile à préparer, mais il est à préparer sans l’ombre d’une angoisse. Le seul truc qui peut arriver à l’OM, c’est de faire un exploit. »

Rolland Courbis – Source : La Provence 08/09/2020



STAT :



Les olympiens n’ont plus gagné au Parc des Princes depuis le 28 février 2010, et cette victoire 3-0. Les buteurs ce soir là se nommaient : Hatem Ben Arfa, Lucho Gonzalez et Benoît Cheyrou. L’OM sera champion de France à l’issue de cette saison 2009-2010.