PSG – OM : Toujours un doute sur la présence de Messi …

Quelques jours avant le Clasico qui se jouera au Parc des Princes dimanche, Christophe Galtier ne sait toujours pas s’il pourra compter sur Lionel Messi. L’entraîneur marseillais doit déjà faire sans Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. La perte du numéro 30 parisien serait un gros coup dur pour les parisiens.

🇫🇷 La décision sur la participation de Messi au match face à l’OM sera prise samedi, lors de la dernière séance d’entraînement à huis-clos. @fabricehawkins @ArthurPerrot. — RMC Sport (@RMCsport) October 12, 2022

L’attaquant argentin avait ressenti une gêne au mollet dès le déplacement à Lisbonne et avait préféré ne pas prendre de risque : Léo Messi n’a donc pas été sélectionné par Christophe Galtier pour faire le déplacement à Reims.

L’ancien joueur de Barcelone ainsi que le staff du PSG espéraient un retour pour la réception de Benfica ce mardi, mais là encore, ils ont préféré rester prudent, quitte à laisser le match leur filer entre les doigts.

« Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match de la confrontation contre le Benfica. On pensait, et lui aussi pensait pouvoir participer au match de mardi. Finalement c’est encore limite, a estimé l’entraîneur du club de la capitale ce lundi. Il y a eu très peu de délais, six jours, entre les deux matchs et c’est un mollet. » Christophe Galtier – 10/10/2022En effet, malgré un but sur pénalty de Kylian Mbappé juste avant la mi-temps, le PSG n’a pas réussi à s’imposer sur sa pelouse hier soir face au Benfica, qui a égalisé sur un pénalty de João Mário à la 62ème minute et a réussi à arracher le nul.

Même si les supporters parisiens espèrent voir le maestro parisien à l’œuvre face à l’OM, Christophe Galtier a laissé planer le doute lundi…

« Cela va beaucoup mieux, il est très confiant mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s’abstenir » Christophe Galtier – 10/10/2022La décision de titulariser la Pulga pour le Clasico sera donc prise la veille du match, lors du dernier entraînement à huis-clos des parisiens selon des informations de RMC Sport.

