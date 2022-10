PSG – OM : Trois parisiens sous la menace d’une suspension

Alors que le classique entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille approche à grands pas, plusieurs stars parisiennes sont sous la menace d’une suspension.

Le Classico entre le PSG et l’OM est l’un des matchs les plus attendus de la saison par les joueurs des deux équipes. Si la domination parisienne en Ligue 1 ces dernières années est factuelle, la rivalité avec le club phocéen a été relancé ces dernières années. Cette saison, les deux clubs se livrent une lutte acharnée en tête de la Ligue 1. Si le match est encore loin, ce week-end pourrait déjà être décisif pour certains. Plusieurs joueurs parisiens ont pris deux cartons jaunes depuis le début du championnat et pourrait rater la réception de l’OM le 16 octobre prochain en cas de troisième avertissement.

À LIRE AUSSI : OM – Clauss : « Je pense que Nuno sera bien plus à l’aise que moi sur ce couloir »

🟨 Neymar, Donnarumma, Sergio Ramos et Leonardo Balerdi devront faire très attention ce week-end. https://t.co/8hXmCKBOh4 — RMC Sport (@RMCsport) September 30, 2022

Paris sous pression, Neymar menacé

Alors qu’il reçoit l’OGC Nice ce samedi, le champion de France doit déjà se projeter sur la réception de son rival historique puisque plusieurs joueurs sont sous la menace d’une suspension. En effet, Neymar, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma manqueront le match face à l’OM s’ils reçoivent un nouvel avertissement contre Nice. L’entraîneur parisien Christophe Galtier pourrait prendre cette donnée en considération au moment de décider de sa composition d’équipe. Côté marseillais, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi étaient tous les deux sous la menace d’une suspension contre Paris ce week-end. N’ayant pas reçu d’avertissement ce vendredi contre Angers, les deux défenseurs pourront tenir leur place lors du classique le 16 octobre prochain.