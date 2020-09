PSG – OM : Un supporter marseillais agressé à la fin du match

Des supporters parisiens s’en seraient pris à un cycliste qui roulait avec le maillot de l’OM. Ce dernier aurait été roué de coups, dimanche soir, vers minuit…

Décidément, cette partie entre le PSG et l’OM aura plus fait parler dans l’extra sportif que sur le terrain. Après les échauffourées entre un bon nombre d’acteurs pendant les 96 minutes, la polémique de racisme entre Alvaro et Neymar, le crachat de Di Maria sur Alvaro toujours, voici une autre affaire qui vient ternir l’histoire du classique. Selon Le Point, des supporters parisiens aurait passé à tabac un cycliste qui avait le malheur de porter un maillot de l’OM…

Un supporter de l’OM agressé

Selon la même source, le cycliste se promenait à proximité des Champs-Élysées. Lorsque sur les coups de minuit, des « supporters » parisiens l’ont pris à partie et l’ont roué de coups… Les agresseurs sont repartis avec le vélo. Concernant la victime, elle a été transportée à l’hôpital sans que l’on connaisse la gravité de ses blessures. L’un des assaillants a été arrêté et placé en garde à vue.