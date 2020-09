PSG – OM : Villas Boas dit la vérité même si cela peut heurter les supporters ?

Élie Baup, ancien entraîneur de l’OM de juillet 2012 à décembre 2013, est revenu sur les propos marquants d’André Villas-Boas, à quelques jours d’affronter le PSG. Dans les colonnes de La Provence, le consultant abonde dans le sens du technicien portugais.

« Ce n’est pas un match qui compte trop pour moi. On va essayer de faire quelque chose, on rêve de gagner, mais c’est une équipe qui joue un autre championnat, ce Clasico appartient au passé », avait lancé AVB en conférence de presse d’avant match, en octobre dernier ! Une déclaration, sans langue de bois, qui avait surpris voire étonné les ambitieux supporters marseillais, pensant que l’OM pouvait faire un exploit au Parc des Princes. En vain… les Olympiens s’étaient inclinés 4-0. Quatre buts encaissés en première période, qui prédisaient beaucoup sur la différence de niveau entre les deux formations.

Elie Baup, ancien coach de l’OM, est revenu sur les propos du coach portugais. Selon lui, AVB a fait ce qu’il sait faire, c’est à dire, dire la vérité qu’elle plaise ou non.

Villas-Boas avait dit des verités… — Baup

« Il avait dit des vérités sans travestir la réalité du terrain. Le Clasico représente tellement pour les supporters que ses propos après le match avaient heurté. Mais il est très pointu et sa com’ est toujours dirigée vers les joueurs, et vers les supporters. Derrière, il a eu les résultats en battant Lille et Lyon. »

Elie Baup – Source : La Provence 10/09/20