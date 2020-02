Puel se permet de chambrer l’OM pour expliquer ses propres problèmes…

L’OM s’est imposé 0-2 face à l’ASSE ce mercredi en clôture de la 23e journée. Les marseillais enchainent les matches tous les 3 jours et gèrent leurs efforts. Pour Claude Puel le calendrier de l’OM n’est rien comparé à celui que l’ASSE a dû gérer…

Alors qu’André Villas-Boas et plusieurs joueurs marseillais parlent du calendrier chargé, Claude Puel a souligné que l’OM n’a pas beaucoup enchainé comparé à l’ASSE et sa participation à la Ligue Europa. La vision du foot des coaches français est toujours étonnante…

Nous, ça fait six mois qu’on enchaîne les matchs — Puel

« Les Marseillais se plaignaient des enchaînement des matchs mais ils n’ont pas fait de Coupe d’Europe. Nous, ça fait six mois qu’on enchaîne les matchs. On a des blessés, ils reviennent, ils se blessent de nouveau. On est très sollicités et les joueurs, à des moments, n’ont pas répondu présent dans la concentration, comme à Metz. Mais globalement, je trouve que mes joueurs donnent tout ce qu’ils peuvent donner. On peut avoir du déchet même si je trouve qu’il y en a eu moins dans notre jeu ce soir. Il y a eu de la qualité dans notre jeu. On ne peut pas reprocher à mon groupe de ne pas se battre. On va continuer comme ça et on a un match très important à préparer dès dimanche contre Montpellier. » Claude Puel – source : Conférence de presse