Villas Boas : »Avec Andoni et Jacques Henri, on va essayer de trouver des solutions pour le bien de l’OM »

L’entraineur de l’Olympique de Marseille s’est exprimé au micro de Canal + après la victoire de l’OM contre l’ASSE (0-2) ce mercredi soir. Il est revenu sur les propos de Dimitri Payet et les siens au sujet de l’inquiétude autour de la situation financière du club. Le technicien portugais n’envisage pas vraiment de faire de la figuration en ligue des champions la saison prochaine si le club parvient à se qualifier :

A lire aussi : ASSE – OM (0-2) : Payet dédie la victoire aux 400 supporters !

« C’est vrai que Dim (Dimitri Payet, ndlr) et moi nous avons parlé de cela. On travaille dur toute la saison pour arriver à disputer une compétition d’élite. Il faut la jouer en étant compétitif. Sortir de la Ligue des champion avec un point ce n’est pas bon pour notre football. Mais on ne peut pas anticiper les scénarios. D’abord nous devons nous qualifier. Et ensuite nous verrons avec Andoni et Jacques-Henri Eyraud comment faire pour trouver des solutions pour le bien de l’OM et des supporters. Car le plus important c’est le bien de l’OM et de ses supporters. » André Villas Boas – Source Canal +