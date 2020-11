Quand Arrigo Sacchi évoque le passage de Marcelo Bielsa à l’OM

Arrigo Sacchi a accordé une interview à Eurosport. L’ancien entraîneur de l’AC Milan donne son avis le jeu, la gagne et les émotions. Il revient aussi sur le passage de Marcelo Bielsa à l’OM.

Interrogé sur le passage de Marcelo Bielsa à l’OM, Arrigo Sacchi revient sur l’importance de marquer les gens par l’émotion que tu peux procurer. Gagner mais avec du mérite…

les gens avaient compris avant ce que Bielsa apporterait à l’OM — Sacchi

« Selon moi, les gens avaient compris avant ce qu’il apporterait à l’OM. Malheureusement, beaucoup de journalistes font de l’opportunisme pour vendre trois journaux en plus. Si un entraîneur gagne, il est forcément bon. Je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Si tu réfléchis comme ça, tu n’affines pas ta culture, ta capacité à savoir si tu as gagné avec mérite ou non. Un jour, l’un de mes joueurs m’a dit qu’on travaillait trop et qu’il ne s’amusait pas. Je lui ai répondu que ce n’est pas en faisant peu qu’on récoltait beaucoup, et que s’il donnait tout, les gens s’en souviendraient toute leur vie. Moi, ça fait 25 ans que je n’entraîne plus et dès que je vais quelque part, on me demande une photo ou un autographe. C’est que j’ai réussi à leur donner quelque chose. N’oubliez pas que le football est la chose la plus importante des choses les moins importantes. »

Arrigo Sacchi – source : Eurosport (10/11/2020)