Quand Ménès compare Mbappé / Neymar avec un duo de l’OM

Dans son Face Cam, Pierre Ménès répond aux questions des internautes. Le journaliste a évoqué la grande importance de Payet et Mandanda dans l’OM de Villas-Boas…

Ménès souligne aussi les bonnes prestations de Boubacar Kamara au milieu de terrain. Il relativise aussi les bonnes statistiques de Dario Benedetto suite à son triplé face à Nîmes le weekend dernier…

pas inquiétant de s’en remettre à des individualités — Ménès

« Je ne trouve pas ça inquiétant de s’en remettre à des individualités. C’est comme si on disait du PSG qu’il s’en remettent à Neymar et Mbappé. Encore heureux, ils sont à pour ça. On sait que les meilleurs joueurs de l’OM ce soir, sur le papier, avant le début de saison ; Mandanda et Payet. Il est évident que les deux tiennent leurs rangs cette saison. Cela permet à l ‘OM de faire une grande saison. Benedetto est un bon attaquant, ce n’est pas merveilleux mais c’est un bon attaquant. Son triplé donne une vision statistique plus flatteuse de son parcours depuis maintenant trois mois. Il y a un joueur à l’OM sur lequel je voudrait insister, c’est Kamara. Je ne sais pas s’il préfère jouer en défense centrale, mais je le trouve vraiment excellent au milieu. » Pierre Ménès – Face Cam de Canal+