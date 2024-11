« Quelque chose est signé », les raisons du départ d’Otero et Turpin vs Monaco.. Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : « Quelque chose est signé », les raisons du départ d’Otero et Turpin vs Monaco..

Mercato OM : « Il y a quelque chose de signé »

Ce lundi, L’Equipe de Greg a reçu Dimitri Payet en visio depuis le Brésil. L’ancien joueur de l’OM confirme qu’il reviendra à un nouveau poste !

Le départ de Dimitri Payet de l’OM a été déchirant pour les supporters et le joueur qui a fondu en larmes. Ce n’était vraisemblablement pas un adieu mais plutôt un au revoir puisque ce lundi, le numéro 10 a confirmé qu’il serait de retour au club à un nouveau poste.

« Avec Marseille, c’est très clair, il y aura un retour. Il y a quelque chose de signé. Je veux aider, être utile et continuer à faire grandir l’OM. »

🚨 Dimitri Payet invité exceptionnel de l’EDG 🚨 🗨️@dimpayet17 sur l’OM : « Il y aura un retour au club »#EDG pic.twitter.com/SwCGDPpDUL — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) November 25, 2024

Après huit ans passés à l’OM, Dimitri Payet a été libéré de sa dernière année de contrat par Pablo Longoria cet été. Le milieu offensif de 36 ans évolue désormais à Vasco de Gama où il semble être épanoui : ‘Tout se passe bien, je suis très heureux ici et je le serai encore plus quand on aura validé le maintien. (…) Avec les supporters ça se passe bien. Vasco est un peu semblable à l’OM, je ne me sens pas dépaysé. On a des fans passionnés et nombreux« , a confié Payet dans les colonnes de La Provence.

La cicatrice ne se refermera jamais

Le Réunionnais a évoqué son départ de l’OM: « La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte. C’est un choix de la direction qu’il faut respecter, c’est comme ça. Ce n’était pas prévu mais (…) je ne me voyais pas partir au clash avec le club. J’ai pris sur moi et j’ai essayé de faire en sorte de trouver le meilleur challenge possible« .

Le meneur de jeu en a également profité pour remercier les supporters marseillais avec lesquels il a noué une relation forte durant toutes ses années: « Je voulais les remercier pour toutes ces années exceptionnelles. Merci pour tout l’amour, merci aussi pour toute la haine que vous m’avez donné. Merci de m’avoir célébré après chaque but, chaque geste. Merci de m’avoir permis de grandir, d’avoir pris soin de moi et de ma famille. Je vous serai reconnaissant à vie« .

Payet à @laprovence : « Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrais ma retraite sportive mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible… » — OManiaque (@OManiaque) December 5, 2023

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Vasco De Gama, Dimitri Payet a évoqué sa potentielle reconversion au sein du club et affirme avoir un accord avec la direction olympienne pour un retour. « Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrai ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible…« , a-t-il ajouté.

OM : Les trois raisons du départ d’Otero…

Le départ de Marco Otero, directeur technique en charge de la formation à l’Olympique de Marseille, marque un tournant dans la gestion du club phocéen. Cette mise à pied intervient après plusieurs mois de tensions internes et repose sur trois raisons majeures qui expliquent la décision de la direction.

Selon la Provence, ces raisons sont liées à un désalignement stratégique avec le projet sportif, des méthodes de travail contestées, et des relations professionnelles tendues, notamment avec Mehdi Benatia, conseiller sportif du club et annoncé comme le futur directeur sportif.

1. Désaccord avec le projet sportif de Roberto De Zerbi

Le principal facteur du départ de Marco Otero est son désaccord avec le projet sportif mené par l’entraîneur Roberto De Zerbi. Depuis son arrivée à l’OM, De Zerbi a mis en place une stratégie claire pour l’équipe première et le centre de formation. Cependant, Marco Otero n’a pas toujours été aligné avec cette vision, ce qui a créé une distance entre lui et l’entraîneur. Ce manque de cohérence stratégique a nui à l’efficacité de la direction technique du club et a rendu son maintien à ce poste difficile. L’OM a donc préféré prendre la décision de se séparer d’Otero pour préserver l’unité de son projet sportif global.

2. Des méthodes de travail contestées

Une autre raison de la mise à pied de Marco Otero réside dans ses méthodes de travail, qui ont été contestées. Si la gestion du centre de formation sous sa direction a pas produit des résultats, la façon de faire jugée dure n’est pas appréciée par une partie du club olympien…

3. Relations professionnelles tendues avec Mehdi Benatia

Enfin, la tension entre Marco Otero et plusieurs membres du staff, notamment Mehdi Benatia. Le conseiller sportif et Otero ont eu des relations difficiles, ce qui a altéré l’ambiance de travail au sein de l’OM. Cette situation conflictuelle a nui à la cohésion du staff et a renforcé la décision de la direction de se séparer de lui pour préserver un environnement de travail harmonieux et productif.

Conclusion : La nomination de Titou Hasni pour redresser la formation ?

Le départ de Marco Otero marque un tournant stratégique pour l’Olympique de Marseille. La direction du club espère, avec la nomination annoncée de Titou Hasni à la tête de la formation, redynamiser le projet de développement des jeunes talents et renforcer la cohésion au sein du staff. Hasni, qui connaît bien l’environnement marseillais, pourrait être la clé pour relancer la formation du club et la faire correspondre aux ambitions sportives de l’OM.

OM – Monaco : Clément Turpin de retour pour un gros match…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille accueillera l’AS Monaco au Stade Vélodrome pour un match crucial de la 13e journée de Ligue 1. Cependant, la nomination de Clément Turpin comme arbitre de cette rencontre suscite déjà la polémique, en particulier parmi les supporters marseillais.

L’arbitrage de Turpin, souvent perçu comme sévère envers l’OM ces dernières années, est devenu un sujet de mécontentement récurrent sur la Canebière.

Clément Turpin : Un arbitre contesté par l’OM

L’OM compte à peine 16% de victoires en Ligue 1 depuis 2 ans lorsque Clément Turpin est au sifflet.. 🤯❌️ pic.twitter.com/U6YtSdIWgK — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 25, 2024

L’arbitrage de Clément Turpin dans les matchs de l’OM a fréquemment été source de tensions. Les supporters marseillais lui reprochent sa gestion des cartons et des décisions jugées sévères, notamment à des moments clés. Les statistiques des dernières saisons illustrent cette frustration croissante.

Saison 2020/2021 : Lors du match contre Rennes (15e journée), l’OM perd 2-1, et Turpin distribue plusieurs cartons jaunes, dont un rouge pour un joueur marseillais. Contre Lille (28e journée), l’OM subit une nouvelle défaite 2-0 avec une gestion des cartons jugée excessive.

: Lors du match contre Rennes (15e journée), l’OM perd 2-1, et Turpin distribue plusieurs cartons jaunes, dont un rouge pour un joueur marseillais. Contre Lille (28e journée), l’OM subit une nouvelle défaite 2-0 avec une gestion des cartons jugée excessive. Saison 2021/2022 : À Nice (3e journée), l’OM concède un match nul (1-1) avec quatre cartons jaunes. Contre Saint-Étienne, bien que l’OM s’impose 4-2, l’arbitre distribue plusieurs cartons jaunes aux Phocéens.

: À Nice (3e journée), l’OM concède un match nul (1-1) avec quatre cartons jaunes. Contre Saint-Étienne, bien que l’OM s’impose 4-2, l’arbitre distribue plusieurs cartons jaunes aux Phocéens. Saison 2022/2023 : À Paris (11e journée), l’OM perd 1-0, et Turpin attribue un carton rouge à un joueur marseillais. En février 2023, contre Nice, l’OM est défait 3-1 avec une nouvelle avalanche de cartons jaunes.

: À Paris (11e journée), l’OM perd 1-0, et Turpin attribue un carton rouge à un joueur marseillais. En février 2023, contre Nice, l’OM est défait 3-1 avec une nouvelle avalanche de cartons jaunes. Saison 2023/2024 : Plus récemment, lors du match contre Toulouse, l’OM obtient un nul 2-2, mais récolte encore plusieurs cartons jaunes.

Les principaux reproches des supporters marseillais à l’égard de Clément Turpin concernent la fréquence des cartons jaunes et rouges infligés mais aussi des interprétations sur des buts ou fautes dans la surface. L’OM semble systématiquement désavantagé par une application stricte du règlement, notamment dans des situations où d’autres arbitres pourraient se montrer plus cléments. Cela a contribué à l’image d’un arbitre partial aux yeux des fans de l’OM.

OM – Monaco : Un match à enjeux et une pression supplémentaire

La rencontre OM – Monaco, déjà cruciale pour les ambitions européennes du club, s’annonce tendue. Les Marseillais devront non seulement affronter un adversaire de taille dans la lutte pour les places européennes mais les hommes de De Zerbi vont devoir montrer un autre visage au Vélodrome. L’OM est bien plus à l’aise à l’extérieur cette saison…

Conclusion

La nomination de Clément Turpin pour arbitrer ce match OM – Monaco ne manquera pas de raviver les tensions. Les supporters marseillais espèrent que l’arbitre restera impartial et que ses décisions ne viendront pas perturber le parcours de l’OM, déjà sous pression dans cette course au podium.