Quels dangers pour l’indice de la France après l’élimination de Nice

Plus aucun club français n’est en lice pour une finale de Coupe d’Europe. Nice était le dernier et s’est fait éliminer par le FC Bâle, en quart de finale de Conference League. La qualification de l’AZ Alkmaar, club néerlandais, ne représente rien de bon pour la France dans le classement des points de l’UEFA.

Nice était le dernier club français encore en Coupe d’Europe et s’est fait piteusement éliminé par le FC Bâle hier soir (1-2 a.p., 2-2 à l’aller). Avec aucun club en demie finale, pour la France et son indice UEFA tout ça est une très mauvaise nouvelle. Cinquième au classement, avec 61,164 points, elle a encore 1,264 points d’avance sur les Pays-Bas, sixième. Pour ne pas être dépassé par le rival néerlandais, l’Hexagone doit espérer que l’AZ Alkmaar, qui jouera contre West Ham en demie finale de la Conférence League, ne gagne pas cette compétition.

Les Pays-Bas, le gros rival

Un succès remporte deux points, un nul un point et une qualification offre un point de bonus. Sa présence en finale, même en gagnant les deux rencontres de la demie ne suffira pas. Par contre, un trophée en gagnant les trois matches les feront passer cinquième, devant la France. En revanche, l’élimination du Feyenoord Rotterdam, renversé par l’AS Rome de José Mourinho (4-1 a.p., aller : 0-1) en quarts de finale retour de la Ligue Europa, représente un véritable soulagement.

Sept clubs européens pour le cinquième

L’enjeu est fondamental. Le cinquième rang au terme de cette saison permettra à celui qui l’occupe d’envoyer quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des champions en 2024-2025 (trois directement en « phase de la Ligue », qui remplacera l’actuelle phase de groupes, plus un autre en tour préliminaire). Il permettrait aussi au cinquième de Ligue 1 et au vainqueur de la Coupe de France d’accéder directement à la phase de groupes de la Ligue Europa, tandis que le sixième irait en barrage de la Ligue Europa Conférence, ce qui ferait un total de sept clubs européens.

Alors que s’il rétrograde au sixième rang, notre pays n’aurait que trois qualifiés en C1 (deux plus un, comme actuellement), seul le vainqueur de la Coupe étant directement qualifié pour la C3, le quatrième et cinquième de L1 devant alors passer par trois tours préliminaires pour atteindre les phases de groupes de la C3 et de la C4 (six européens seulement). Une différence de taille.

