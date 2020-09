Qui sont les Man & Merguez de Brest – OM (2-3) ?

L’OM s’est imposé 3-2 à Brest dimanche soir en clôture de la 2e journée de Ligue 1. FCMarseille vous a donc proposé son traditionnel décrassage du match, lundi dans Débat Foot Marseille, avec la rubrique Man & Merguez !

Qui est le Man du match ? Le joueur qui a été au dessus du lot et qui a brillé côté OM dans la rencontre… Pour ce match face à Brest, Jean Charles De Bono et Benjamin Courmes ont donné leur vote à Florian Thauvin auteur d’un but et de deux passes décisives. Nicolas Filhol a opté pour Duje Caleta-Car. Par contre, concernant la Merguez du match, le joueur clairement en dessous de ses coéquipiers sur cette partie, il a fait l’unanimité contre lui : Nemanja Radonjic…

Petite nouveauté cette saison, les points seront comptabilisés…

MAn & Merguez saison 2020/2021

Journée de Ligue 1 Man du match Merguez du match J1 – OM vs ASSE J2 – Brest vs OM (2-3) Thauvin 2 / Caleta Car 1 Radonjic 3 J3 – PSG vs OM

