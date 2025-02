Rabiot ravi, Bennacer s’est régalé et le seum de ce joueur du SCO… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi :

Adrien Rabiot s’enflamme sur Bennacer et le recrutement !

Au terme de la victoire face à Angers, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay, n’a pas manqué l’occasion de chambrer ses adversaires du soir.

Fidèle à lui-même, Maupay n’a pu s’empêcher de taquiner les joueurs d’Angers sur les réseaux sociaux après le succès marseillais. Auteur du deuxième but de l’OM, l’attaquant olympien a publié une vidéo où l’on aperçoit les Angevins se motiver de manière guerrière dans les couloirs du stade, juste avant d’entrer sur la pelouse.

📹 À découvrir en vidéo ci-dessous :

La story Instagram de Neal Maupay 🇫🇷 apres #SCOOM !! 👀🤣 pic.twitter.com/fx8p9jHuc5 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 9, 2025

A lire aussi : Mercato OM : Riolo (pas convaincu par une recrue) pense déjà à la suite !

Après la rencontre, Adrien Rabiot s’est exprimé sur la solidité du groupe et l’impact des nouvelles recrues au micro de DAZN.

« On travaille bien ces temps-ci, même si l’on a eu un petit passage à vide, mais très court au final. Il y a l’apport des recrues aussi, on peut faire sortir des joueurs et en faire entrer d’autres, et l’équipe continue de bien tourner, donc on est content », a déclaré le milieu de terrain.

Il a également tenu à saluer l’importance d’Ismaël Bennacer, dont la combativité et la qualité de récupération apportent un vrai plus à l’équipe. « Bennacer, c’est un super joueur de ballon qui récupère aussi beaucoup de ballons, très hargneux, c’est ce qu’il nous fallait pour l’équipe. »

A lire aussi : 🔥 Angers – OM (0-2) : Victoire importante ! Bennacer brille, Rabiot décisif ! DEFRIEF COMPLET A CHAUD ! 🔥

Bennacer s’est régalé !

Lors de son premier match avec OM et après la victoire 0-2 d’Angers, Ismaël Bennacer a partagé son enthousiasme en zone mixte.

Le milieu a affirmé son engagement en déclarant : « Je me suis régalé, et par rapport à l’équipe aussi, c’est important. À nous de continuer à travailler sur cette lancée et d’être concentré sur le prochain match. » Ces mots témoignent de sa volonté de contribuer à un collectif solide et ambitieux.

Dès ses premières minutes sur le terrain, Bennacer a démontré une grande implication et une capacité à dynamiser le jeu. Sa prestation a rapidement séduit les supporters et renforcé l’espoir de voir l’OM progresser. La victoire d’Angers illustre le bon moment que traverse le club, et la performance du joueur s’inscrit dans cette dynamique positive.

A lire : Supporters OM : Le gros coup de gueule d’un joueur d’Angers !

Je me suis régalé, et par rapport à l’équipe aussi, c’est important — Bennacer

Fier de mon premier match, mais tout reste à écrire 💙🤍 pic.twitter.com/D2Qtl2OkcK — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 9, 2025

Par ailleurs, le joueur n’a pas manqué d’exprimer son admiration pour l’approche de Roberto De Zerbi. Il a ajouté : « J’aime beaucoup. J’ai beaucoup suivi ce que cet entraîneur apportait à ses équipes, et c’est quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. En deux ou trois jours déjà, à l’entraînement, j’ai vu un petit peu ce qu’il proposait, ce qu’il demandait aux joueurs à mon poste. C’est une chose à laquelle je me suis un petit peu adapté. Ça fait plaisir. »

Convaincu que l’adaptation et le travail constant sont essentiels, Ismaël Bennacer est déterminé à relever les défis à venir. L’OM espère que cette énergie et cette progression se traduiront par de nombreux succès en championnat. L’avenir s’annonce des plus prometteurs.

Ils voient Marseille, Lyon, le PSG, mais si on descend, ils ne les verront pas

Lors de la défaite d’Angers face à l’OM (0-2), Florent Hanin n’a pas apprécié l’ambiance du stade Raymond-Kopa, largement acquise aux Marseillais. Le latéral angevin regrette le manque de soutien des supporteurs locaux et n’a pas hésité à pousser un coup de gueule.

La victoire de l’OM à Angers (2-0) ce dimanche, en clôture de la 21e journée de Ligue 1, n’a pas seulement laissé des traces sur le terrain. Florent Hanin, latéral du SCO, a exprimé son mécontentement face à l’ambiance du stade Raymond-Kopa, largement acquise aux Marseillais.

L’engouement pour l’OM dépasse largement les frontières phocéennes, et cela s’est encore confirmé à Angers, où les joueurs de Roberto De Zerbi ont évolué dans une atmosphère loin d’être hostile. Une situation qui a visiblement irrité Hanin.

A lire aussi : Mercato OM : Riolo (pas convaincu par une recrue) pense déjà à la suite !

« Ils voient Marseille, Lyon, le PSG, mais si on descend, ils ne les verront pas »

En zone mixte, le défenseur angevin n’a pas caché sa frustration : « Ça fait chier. Si vous voulez la réponse, ça fait chier. J’avais déjà poussé un coup de gueule contre Lyon, j’en pousse un autre. Les supporteurs, c’est bien, ils sont contents de voir des gros clubs. Mais il ne faut pas qu’ils oublient que si on descend, ils ne les verront pas. »

Les Olympiens, eux, ont même pu s’offrir un tour d’honneur après la rencontre, accentuant la frustration d’Hanin. « Je ne vise pas tous les supporteurs, certains sont là à chaque match et je les remercie. Mais franchement, on a un peu les boules. On sait que pour se maintenir, il faut être solides à domicile, et avec des supporteurs derrière nous, ce serait plus facile. Ou au moins qu’ils n’encouragent pas l’adversaire. »

A lire aussi : Angers – OM (0-2) De Zerbi : « Bennacer est un super joueur ! «