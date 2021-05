Radonjic inverse la tendance ? Retour à l’envoyeur pour Benedetto et une piste en attaque file en Liga… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 13 mai !

Radonjic pourrait être un joueur sur lequel il faudra garder un oeil durant le mercato — ROMANO

L’Olympique de Marseille a envoyé deux joueurs en prêt pour qu’il gagne du temps de jeu : Nemanja Radonjic et Kevin Strootman. Pour le jeune serbe, l’aventure n’a pas super bien démarré en Bundesliga mais il commence à avoir plus de temps de jeu et surtout à être décisif !

En effet, ce mercredi lors de la rencontre qui opposait le Hertha Berlin à Schalke 04, NR7 à livrer une passe décisive à son partenaire, Ngankam.

Nouvelle passe décisive pour Nemanja Radonjic avec le Hertha Berlin ! pic.twitter.com/Tx6QbbnT2x — Glophar (@Glophar) May 12, 2021

Dans son podcast HereWeGoPodcast, le journaliste italien Fabrizio Romano s’est exprimé brièvement sur le dossier du Serbe appartenant toujours à l’Olympique de Marseille. « Gardez un oeil sur Nemanja Radonjic. Il pourrait être un joueur sur lequel il faudra garder un œil durant le mercato », a-t-il déclaré.

C’est toujours une période d’évaluatioN — lONGORIA

En conférence de presse il y a quelques jours, Pablo Longoria s’est exprimé sur les dossier Strootman et Radonjic. Il observe leur progression dans les clubs où ils sont prêtés pour envisager ou non un retour à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

« Les joueurs en prêt ? Nous avons des idées mais ils doivent se montrer pour les 4 derniers matchs. Strootman joue bien, il a fait une passe décisive avec le Genoa. Nemanja Radonjic a joué 45min avec le Hertha Berlin. C’est toujours une période d’évaluation » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

retour à l’envoyeur pour benedetto ?

L’opération dégraissage est lancée à Marseille. Avec les départs de Florian Thauvin, de Valère Germain, probablement de Caleta-Car, de Kamara et de Sakai, les finances de l’OM vont quelque peu souffler. A cette longue liste pourrait s’ajouter Dario Benedetto. Le buteur argentin n’entre apparemment pas dans les plans de Jorge Sampaoli qui l’utilise très peu depuis son arrivée.

Benedetto n’a jamais caché sa volonté de retourner à Boca Juniors. Selon les informations du journal argentin Olé, Pipa aurait décliné une offre de Sao Paulo. De l’autre côté, les supporters de Boca souhaitent revoir Benedetto sous la tunique bleue et jaune. Un souhait loin d’être irréalisable lorsque l’on sait que le numéro 9 marseillais a encore récemment avoué sa volonté de refouler la pelouse de la Bombonera.

« L’envie de revenir à Boca est toujours présente, a confirmé à nouveau Benedetto ce mardi. Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de choses. Actuellement, je suis content à Marseille, je suis en train de réaliser mon rêve de jouer en Europe et j’en profite énormément. » Dario Benedetto – Source: La Jugada (21/04/2021)

MACIAS EN PARTANCE POUR LE BETIS?

A la recherche d’un attaquant lors du mercato d’été 2020, André Villas-Boas et Pablo Longoria avaient coché le nom de José Juan Macias, attaquant mexicain âgé de 21 ans. Au début du mois d’avril, le nom de l’attaquant du Chivas est revenu dans la presse.

En effet, Pablo Longoria n’aurait toujours pas abandonné cette piste malgré le fait qu’il ait préféré misé sur Luis Henrique lors du mercato d’été 2020. Il envisagerait toujours de récupérer le Mexicain évalué à 10 millions d’euros.

Malgré cet intérêt, la presse argentine croit savoir que d’autres clubs se sont manifestés. Ce serait le cas du Betis Séville, de l’Atletico Madrid mais également de la Real Sociedad. Les Sévillans tiendraient la corde et seraient enclin à poser les 12 millions d’euros réclamé par le club mexicain pour le laisser filer.

José Juan Macias s’est d’ailleurs récemment exprimé sur son avenir. Âgé de 20 ans, il se sent prêt à passer un cap dans sa carrière et évoluer en Europe, lui qui n’a toujours connu que le championnat mexicain depuis ses débuts dans le monde professionnel.