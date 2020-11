Rami n’a pas trouvé l’équipe ridicule hier soir (et en profite pour placer un bon tacle à JHE) !

L’OM s’est encore incliné en Ligue des Champions, la quatrième défaite cette saison dans la compétition. Après cette nouvelle désillusion, le consultant de RMC Sport, Adil Rami estime que tout n’est pas à jeter dans cette équipe…

Le tout récent ex-joueur de l’OM, Adil Rami est revenu sur le match OM – Porto (0-2) pour RMC Sport. Le champion du monde 2018 assure que l’OM doit faire de la C3 son principal objectif et n’oublie pas la responsabilité de Jacques-Henri Eyraud dans la situation actuelle…

il n’y a pas tout à changer dans cette équipe de l’OM – adil rami

« Bien sûr que ça les touche, mentalement c’est lourd à porter. De plus, il y a ce fameux record dans les têtes. Franchement depuis le début de saison ils ont montré qu’ils avaient du caractère en championnat, dans une Ligue 1 qui plus ou moins leur correspond. Après quand j’entends « est-ce que Marseille devrait jouer l’Europa League ou pas ? » Bien sûr que oui, carrément ! J’adore Villas-Boas, j’adore ses discours mais sur le coup il se protège. Mais les Marseillais doivent tout faire pour aller en Europa League. Hier, je n’ai pas trouvé les Marseillais ridicules. J’ai adoré les entrées de Payet et Benedetto. Quand je vous disais il y a quelques semaines qu’il fallait mettre les cadres sur le banc pour les piquer, c’est ce que j’ai vu hier ! Par contre, j’ai toujours pas compris le cas Cuisance qui ne joue pas, j’adore ce joueur. Niveau Ligue des Champions on est d’accord ils ne l’ont pas, mais ils doivent jouer l’Europa League. En championnat, ils sont biens. Il n’y a pas tout à changer dans cette équipe de l’Olympique de Marseille… Après les joueurs, je veux bien mais moi, je veux parler de la direction, au dessus. Ton projet, il avance pas. L’année où je suis arrivé à Marseille, notre équipe était meilleure, avec plus de caractère que cette année-là. Ça prouve qu’il n’y a pas de croissance dans ce projet ! » Adil Rami – Source : RMC (26/11/2020)