RC Strasbourg – OM : La grosse déception et frustration de Julien Stephan

L’Olympique de Marseille s’est imposé à La Meinau sur le score de 2-0. Un résultat qui ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre ce qui a créé beaucoup de frustration et de déception chez le coach alsacien.

Ce dimanche, l’OM a réussi à prendre les trois points à Strasbourg sur le score de 2-0. Grâce à des buts de Dieng et Caleta-Car, les Marseillais sont remontrés à la seconde place du classement, devant le Stade Rennais et derrière le Paris Saint-Germain.

Ils ont peut-être profité des seules petites erreurs que l’on a pu faire — Stephan

En conférence de presse, Julien Stephan s’est montré frustré et déçu de ce résultat. Il compte bien remotiver ses joueurs afin de reprendre sa belle série et son efficacité offensive qui a été louée depuis le début de la saison.

« Il y a forcément de la déception lorsque l’on perd un match. Cela paraissait assez clair que celui qui marquerait en premier aurait un avantage conséquent. C’était un match assez fermé. On a eu un bloc équipe très bas en face. On a eu les opportunités et on a fait un bon début de deuxième mi-temps. On aurait pu ouvrir le score et Ludovic Ajorque a eu l’opportunité d’égaliser. Ils ont peut-être profité des seules petites erreurs que l’on a pu faire. Ce ballon qu’on lâche un peu au milieu de terrain et qu’on aurait pu reprendre rapidement. Le but est très joli dans sa réalisation. On n’a pas de regrets, mais on a de la déception de ne pas avoir pu saisir nos opportunités alors qu’il y en a eu. On n’aime jamais perdre, on est des compétiteurs et on n’aime pas ça. Dans le sport de haut niveau et quand il y a des enchaînements comme c’est le cas actuellement, il peut y avoir une petite soirée de déception. Mais très vite, on va remobiliser tout le monde, réinstaurer du positif tout de suite dans le discours et c’est ce que nous avons fait dans le vestiaire dès la fin du match. Les joueurs ont le droit pendant une soirée d’être un peu déçus, par contre, dès demain, nous aurons toute l’énergie nécessaire avec le staff pour redynamiser tout ce groupe même s’il n’y a pas besoin, car ils sont naturellement positifs. Ils auront envie, dès jeudi de faire une grosse performance pour continuer l’aventure en coupe de France ! » Julien Stephan – Source : Conférence de presse (12/12/21)