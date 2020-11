RCSA – OM : « Amavi, à deux doigts d’une nouvelle erreur cruciale… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé un but à zéro hier soir à Strasbourg. Un match loin d’être spectaculaire dans le jeu avec des prestations très disparates dans l’équipe…

La défense a tenu bon hier soir et est sortie de la rencontre avec sa troisième clean-sheet de l’année (après Paris et Lorient). Pourtant en toute fin de match, Jordan Amavi aurait pu compromettre cette victoire avec une erreur individuelle. Attention, cela semble se répéter ces dernières semaines…

LA NOTE

J. Amavi : 3,5/10

LE COMMENTAIRE DE FCM

« À deux doigts d’une nouvelle erreur cruciale…

Ces dernières semaines, il est souvent l’auteur d’actions négatives pour son équipe (Olympiakos, Porto). Cette fois-ci, à la 90+2′, déjà averti depuis la 52′, il se fait complètement déborder par Zohi et semble commettre une faute. Heureusement, l’arbitre en décide autrement. Sans ça, ce sont deux points qui auraient pu s’envoler pour l’ensemble de l’équipe. Autrement, il a été dynamique et l’auteur de plusieurs débordements assez tranchants et même de centres intéressants (26′, 69′) pas toujours exploités par ses partenaires. Il a aussi intercepté énormément de ballons (9). »