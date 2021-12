RCSA – OM : Thomasson prévient déjà les Marseillais sur cette arme offensive fatale !

Ce dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille affronte le Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Au micro de Téléfoot, le milieu offensif Adrien Thomasson a prévenu les hommes de Sampaoli !

Depuis le début de la saison, les places pour le podium sont très chères et surtout peu stables. Avec très peu d’écart entre le second et le 10e (6 points), les clubs doivent être attentifs et ne pas laisser filer leurs chances lors des rencontres face à des concurrents.

C’est d’ailleurs ce qui devrait se dérouler ce dimanche avec cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg, actuel 7e de Ligue 1 qui n’est qu’à trois points des hommes de Sampaoli. Les Alsaciens proposent un jeu très direct, porté vers l’avant…

La faculté d’Ajorque à être décisif pourrait surprendre les Marseillais

Ils possèdent également une attaque de grande qualité avec des tueurs devant le but : Habib Diallo et Ludovic Ajorque. Ce dernier a été l’objet d’un reportage de Téléfoot publié ce dimanche. Sur TF1, son coéquipier Adrien Thomasson n’a pas calmé ses éloges…

Les Marseillais sont maintenant prévenus ! Pour rappel, l’Olympique de Marseille est la meilleure défense de Ligue 1 depuis le début de la saison avec seulement 14 buts encaissés en 16 rencontres jouées. Les pensionnaires de La Meinau sont en revanche la seconde meilleure attaque du championnat avec 34 réalisations, à seulement deux longueurs du Paris Saint-Germain, leader dans ce domaine.

« Pour moi son point fort c’est sa faculté à être décisif, et de faire jouer ses coéquipiers. C’est un joueur altruiste, qui ne pense pas qu’à ses statistiques. » Adrien Thomasson – Source : Téléfoot (12/12/21)

Ça ne m’étonne pas que Ludo ait suivi les traces de son père — Payet

Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet, a joué avec le père de Ludovic Ajorque. Le numéro 10 n’est pas surpris par le niveau du Strasbourgeois !

« Quand je l’ai vu il était petit et aujourd’hui on la chance de se côtoyer. Son père était un footballeur très respecté. Ça ne m’étonne pas que Ludo ait suivi ses traces ! » Dimitri Payet – Source : Téléfoot (12/12/21)