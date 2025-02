Real Madrid : ça a chauffé avec Vinicius !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité de l’OM mais aussi du football et des gros clubs européens (Real, Barça, City, Arsenal, Bayern…). Le Real Madrid a triomphé 3-2 contre Léganès en Coupe du Roi après un match tendu, marqué par un accrochage entre Modric et Vinicius Jr à cause de l’attitude défensive du Brésilien, ce qui a provoqué des tensions dans le vestiaire.

Le Real Madrid a frôlé la déconvenue lors de son déplacement à Léganès pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Après un début de match idéal, avec un but de Luka Modric à la 18e minute (0-1), et un doublé rapide d’Endrick à la 25e minute (0-2), on pensait que les Madrilènes avaient fait le plus dur. Pourtant, Léganès est revenu au score grâce à un doublé de Juan Cruz (2-2, 39e, 59e), obligeant le Real à se battre jusqu’au bout. C’est Gonzalo Garcia, un jeune joueur du club, qui a offert la victoire aux siens dans les arrêts de jeu (2-3, 90e+3).

Modric reprend Vinicius en plein match

Mais la rencontre a aussi été marquée par un incident qui a secoué le vestiaire. Après l’heure de jeu, Luka Modric, le capitaine, a vivement réprimandé Vinicius Jr pour son manque d’efforts défensifs. Selon Relevo, l’incident s’est produit alors que Léganès avait obtenu un corner, après que Vinicius, fraîchement entré en jeu, ait montré des signes de passivité défensive. En effet, le média espagnol Relevo explique : «L’un des détails qui sont passés inaperçus auprès d’une grande partie du public, car la télévision n’a pas diffusé les images, était l’accrochage entre Luka Modric et Vinicius Jr. Le capitaine de l’équipe blanche a pointé du doigt le Brésilien alors que le ballon était loin de la zone de jeu car Leganés allait tirer un corner. La raison principale de sa colère était la passivité défensive.»



Ce clash a fait beaucoup parler en Espagne. Relevo rapporte que Vinicius, après avoir reçu un carton jaune, n’a pas participé à la phase défensive de son équipe, déclenchant la colère de Modric et de plusieurs autres joueurs comme Fede Valverde, qui ont fait part de leur mécontentement. En conférence de presse, Modric a tenté de minimiser l’incident : « Comment vais-je être avec Vini ? C’est juste du football. » Quant à Ancelotti, il a été plus réservé, en déclarant : « Si Modric l’a dit, nous devons toujours respecter ce qu’il dit. »

Cette altercation soulève des questions sur le comportement de Vinicius Jr et son intégration dans l’équipe, malgré son talent indéniable.