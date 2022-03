Rebondissement pour Harit, Saliba a un gros regret, la réaction franche de Der Zakarian… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Rebondissement pour Harit, Saliba a un gros regret, la réaction franche de Der Zakarian…

Brest – OM : Der Zakarian est cash et ne cherche aucune excuse !

L’OM s’est imposé face au SC Brest(1-4) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le coach Michel Der Zakarian s’est exprimé en conférence de presse, il n’a cherché aucune excuse.

Ils ont été meilleurs que nous, il n’y avait pas photo — Der Zakarian

« Non, il ne faut pas chercher d’excuses. On a un effectif pour que les joueurs que l’on met sur le terrain répondent présents. Quand on perd, c’est tout le monde. Il y a eu des erreurs de placement, dans les interventions. Sur le premier but, c’est un attaquant qui perd le ballon, au départ. Après, Milik est entre nos deux défenseurs et il n’y en a pas un qui le bouscule. On laisse faire la passe. On est en retard du début à la fin. On a quelques situations, mais sur la totalité du match, ils ont été bien meilleurs que nous. Ils ont confisqué le ballon. En étant mené 1-0, on laisse beaucoup d’espaces et on souffre dans ce domaine-là. On l’a vu sur le 4e but où c’est une passe décisive du gardien… On joue un adversaire qui fait vite circuler le ballon et on arrive souvent en retard. On n’exécute pas bien le pressing, ensemble. On a gratté quelques ballons, mais pas assez. Et, derrière, il faut gagner les duels offensifs, avoir de la justesse technique, ce qui nous a manqué, aussi. Ils ont été meilleurs que nous, il n’y avait pas photo. C’est toujours compliqué quand tu es mené de suite. On n’a pas une équipe faite pour aller presser haut, très longtemps. Ça demande une forte dépense d’énergie et la capacité de garder le ballon et de faire courir l’adversaire. » Michel Der Zakarian – Source: Conférence de presse (13/03/2022)

Voici la réaction à chaud de l’entraineur olympien Jorge Sampaoli Milik au micro de Prime Video.

Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement – Sampaoli

« C’est une victoire importante pour nous car c’était très important de remonter au classement. Il y a beaucoup d’attente autour du club on attend un grand niveau et les derniers résultats ne nous plaisaient pas. (…) Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement aussi face à un adversaire difficile, les joueurs ont très bien joué. Avant Nice il y a un match en Suisse, mais on s’attend à un match très difficile face aux niçois. C’est une très bonne équipe avec un très bon entraineur. Ca va être un joli match » Jorge Sampaoli – Source : prime Video (13/03/2022)

L’OM frappe FORT face à Brest sans PAYET et recolle NICE… MATCH plein d’HARIT, MILIK, GERSON…

Mercato OM : Retournement de situation possible pour Amine Harit…

Prêté pour une saison par Schalke, Amine Harit a été recruté pour doubler le poste de Dimitri Payet. Malgré des débuts réussis, il s’est ensuite un peu perde et son temps de jeu a diminué. L’international marocain était de nouveau titulaire hier face à Brest. Il a réalisé une belle performance qui pourrait changer sa fin de saison et donc son avenir à Marseille…

Titulaire et auteur d’un bon match à Monaco lors de la 5e journée de Ligue 1, Harit n’a ensuite débuté que 4 matches (Angers, Nantes, Brest et Bordeaux). Avant ce déplacement à Brest, Harit n’a pas été incorporé dans le onze depuis le 7 janvier dernier. Un retour réussi pour le milieu offensif de 24 ans qui a participé à 14 matches de L1. Ce bon match, et sa possible titularisation en Conference League jeudi prochain (Payet est suspendu), peuvent-ils relancer un joueur qui n’est que prêté ?

Interrogé après la rencontre sur son avenir, Harit n’a pas voulu se mouiller.

Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là — Harit

«Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là». Amine Harit – source : Prime Video (13/03/2022)

Alors que son départ semblait inéluctable, le bon match d’Amine #Harit peut-il changer l’a donne pour un transfert en fin de saison ? #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2022

Harit vs Brest 🇲🇦🤩 RT x Follow 🤙 pic.twitter.com/BZXx2XLzce — OM Comps (@CompsOM_) March 13, 2022

Dans l’un des derniers épisodes d’Objectif Match, le milieu offensif n’a pas caché sa frustration de peu jouer… Il aimerait accrocher un titre avant de quitter le club.

« C’est frustrant, c’est dur, je vais pas dire le contraire. J’ai envie de jouer. Mais le coach a des choix à faire, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Si en plus de cela, ça ne se passait pas bien, j’aurais lâché l’affaire. Mais avoir des mecs qui te font rire, te remontent le moral, ça aide. C’est une frustration personnelle mais les matchs sont gagnés. (…) La Conférence Ligue, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. D’avoir gagné quelque chose avec Marseille juste. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu’on est en train de passer… Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau. » Amine Harit – Source : Objectif Match (16/02/2022)

OM : Saliba a un gros regret malgré la victoire à Brest

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé largement face à Brest pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Malgré tout, William Saliba garde un gros regret…

L’Olympique de Marseille a pris les trois points ce dimanche face au Stade Brestois sur le score de 4-1. Une grosse victoire qui fait du bien au moral de l’équipe et surtout aux supporters qui attendaient un réveil de leur équipe après un enchaînement de mauvais résultats en Ligue 1.

Ce but qui gâche un peu la belle soirée, c’est dommage — Saliba

Si en Conference League les Olympiens ont jusqu’ici assuré l’essentiel, ce n’était pas vraiment le cas en championnat. Sur les trois derniers matchs, les Marseillais n’avaient pris qu’un point face à Troyes. Trop peu pour une équipe qui prétend à une place sur le podium et une qualification en Ligue des Champions.

En zone mixte, William Saliba a répondu aux questions des journalistes à Brest. Avant le retour à Marseille, le défenseur central s’est montré plutôt déçu d’avoir quand même pris un but lors de ce match. Un clean sheet aurait été le bienvenu…

« Une soirée parfaite? On aurait pu le dire si on n’avait pas pris ce but qui gâche un peu la belle soirée, c’est dommage. Mais c’est bien sûr une victoire satisfaisante, car on voulait se rattraper après trois matchs sans gagner en Ligue 1. Contre Monaco on avait aussi fait une bonne entame, mais on n’était pas arrivé à marquer, là on a fait une bonne entame avec un but a la clé, derrière c’est plus facile. Il fallait rester concentré en seconde période, car souvent on s’endort un peu les quinze premières minutes. Là on a été sérieux et on a enchainé les buts. Oui ça fait plaisir, mais ce n’est qu’un match. Il ne faut pas s’endormir, il reste dix matchs, ça sera dix finales, il faudra être costaud et concentré. On a fait un meilleur match aujourd’hui, et même jeudi on avait été bon, mais il ne faut surtout pas se relâcher. On veut parler sur le terrain et montrer qu’on va beaucoup mieux. » William Saliba – Source : Zone Mixte (13/03/22)