Recalé pour un international U20, trop de cartons et calendrier dense… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : le Bayern aurait dit non à l’OM pour Cuisance, trop de cartons et de suspendus et le calendrier de février s’annonce chargé !

Le Bayern compte sur Cuisance et refuse de le prêter à l’OM ?

Recruté l’été dernier pour 12M€, Mickaël Cuisance ne joue pas baucoup avec le Bayern. Le joueur de 20 ans n’a participé qu’à 5 matches de Bundesliga. Du coup, l’OM aurait tenté de se faire prêter le jeune international U20 qui dispose d’un contrat juqu’en 2024. Sans succès…

Selon le 10Sport, trois clubs français ont contacté le du Bayern Munich pour se renseigner sur la situation de Mickaël Cuisance. Toulouse, Metz et l’Olympique de Marseille auraient essuyé un refus. L’OM aurait tenté de se faire prêter le jeune milieu de terrain mettant en avant les qualités du coach AVB mais les dirigeants allemands souhaitent conserver Mickaël Cuisance. L’international U20 pourrait voir son statut évoluer d’ici la fin de saison…

Est ce que l’OM cherche un moyen de combler un départ de Morgan Sanson avant le 31 janvier ? A suivre…

4 joueurs suspendus, 3 en danger ?

Ce samedi face à Angers, le coach olympien devra encore se passer de 3 habituels titulaires. En effet, Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara seront suspendus pour ce match de la 21e journée de Ligue pour accumulation de 3 cartons jaunes en 10 matches. Ca sera aussi le cas pour Morgan Sanson, vraisemblablement face à Strasbourg en 8e de finale de la Coupe de France la semaine prochaine. Et cela pourrait encore continuer…

Car trois autres joueurs de l’effectif sont susceptibles d’être suspendus s’ils reçoivent un carton jaune face à Angers ce weekend. Duje Caleta-Car, Alvaro et Kevin Strootman ont déjà reçu deux cartons jaunes et devront donc maitriser leurs interventions lors de ce match. Pas forcément le plus évident pour un milieu défensif et deux défenseurs…

Un gros calendrier à venir…

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France vendredi dernier en s’imposant contre Granville (0-3). Le calendrier du club marseillais va désormais être extrêmement chargé lors des prochaines semaines avec pas moins de 5 matchs en 15 jours et peut-être 7 en trois semaines.

Les hommes d’André Villas-Boas vont ainsi peut être jouer leur saison en Ligue 1 et en Coupe de France dans les jours à venir en commençant par les réceptions d’Angers et de Strasbourg respectivement samedi et mercredi prochain.

Les déplacements à Bordeaux et Lille en ligue 1 seront ainsi des matchs très importants.

Le calendrier de l’OM :

J21 – 25 janvier 17h30

OM – Angers

8es de finale de la Coupe de France – 29 janvier 21h

OM – Strasbourg

J22 – 2 février 21h

Bordeaux – OM

J23 – 5 février

ASSE – OM

J24 – 8 ou 9 février

OM – Toulouse

? 1/4 de Finale de la Coupe de France – 11 ou 12 février

J25 – 14, 15 ou 16 février

Lille – OM